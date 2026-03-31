Henry Thomas revela detalles sobre la escena eliminada de Harrison Ford en ET y la única condición que puso

Una de las películas que más cariño guarda por parte de los fans de Steven Spielberg es E.T., el extraterrestre. En este clásico de 1982, el director cambió la forma de ver la vida alienígena con un entrañable ser que emocionó a toda una generación gracias al poderoso vínculo que mantenía con Elliot.

Más de 40 años después de su estreno, quedan pocos secretos por descubrir de una de las películas más influyentes de su época. sin embargo, Henry Thomas, actor del niño, ha desvelado detalles de la participación de Harrison Ford en la cinta.

Steven Spielberg con Henry Thomas en el rodaje de E.T., el extraterrestre | Getty Images

El actor de Indiana Jones, que por aquel entonces salía con la guionista de E.T., Melissa Mathison (con quien más tarde se casaría), accedió a grabar un cameo. Ford interpretaría al director del colegio de Elliot y sería alguien condescendiente que regaña al protagonista. Sin embargo, su aparición fue eliminada en la sala de montaje.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Thomas señaló que Ford "estuvo bastante tiempo en el set" y "Steven siempre lo estaba molestando porque quería incluirlo en la película, y Harrison decía: 'No, no, no quiero, no quiero hacerlo'".

Harrison Ford y Steven Spielberg en el rodaje de Indiana Jones | Getty Images

"Pero Spielberg finalmente lo convenció para que interpretara al director. Y la única condición era que Harrison no quería ser visto. No quería que se viera su rostro. Solo quería hablar y que se vieran sus manos en la película. Así que fue un día divertido", recordó.

Thomas explicó que en la escena Ford "hace girar su silla" después de que Elliot entrara en su despacho.

Henry Thomas en E.T., el extraterrestre | Getty Images

"Solo vemos el respaldo de su silla y sus manos", comentó Thomas, añadiendo que en ese momento ET estaba "borracho de cerveza en casa". Debido a su vínculo con él, Elliot empezaba a "levitar en la silla y flotar en el despacho del director hasta el techo".

"Y entonces simplemente baja y aterriza justo cuando Harrison Ford se da la vuelta, de modo que ni se da cuenta", señaló, asegurando que rodar con Ford fue emocionante, ya que era su ídolo por aquel entonces.