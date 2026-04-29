La millonaria cifra que los actores de Friends siguen ganando y Lisa Kudrow no ha desmentido

Parece que el tiempo no pasa por Central Perk de la mítica serie Friends, al menos en lo que a las cuentas bancarias de sus protagonistas se refiere. Lisa Kudrow, la inolvidable Phoebe Buffay, ha reflexionado en una reciente entrevista a The Times sobre el legado de la comedia.

Además, el medio ha dado la cifra que los actores de la icónica sitcom podría seguir ganando a día de hoy, la friolera cantidad de 20 millones de dólares en derechos de autor cada año.

Una cantidad que Lisa no ha desmentido durante la entrevista: "¿Porque Phoebe Buffau era genial?", bromea mientras parece confirmarlo.

Lisa Kudrow | Cordon Press

Este éxito económico es el resultado de una evolución histórica en sus contratos. Los seis protagonistas pasaron de cobrar 22.500 dólares por episodio en la primera temporada a negociar juntos para alcanzar 1 millón de dólares por capítulo en las temporadas 9 y 10. Un estatus de estrellas que, sin embargo, Kudrow no siempre vivió con la misma seguridad.

Hace poco, la actriz confesaba que durante mucho tiempo se sintió infravalorada y considerada la sexta amiga, sintiendo que a nadie le importaba realmente su personaje en comparación con el resto.

El cast de Friends | Cordon Press

Sin embargo, tras el trágico fallecimiento de Matthew Perry en 2023, Kudrow decidió volver a ver la serie con otros ojos. En la entrevista a The Times confesó: “Por primera vez, realmente aprecié lo genial que era. Había un genio trabajando. Jamás volveremos a experimentar algo así”.

A pesar de los buenos recuerdos, la actriz también ha recordado que no todo fue felicidad en el set y que existían roces con los guionistas: "Sabíamos que los chicos se quedaban despiertos hasta tarde hablando de sus fantasías sexuales sobre Jennifer y Courteney. Era intenso".

A pesar de estos momentos "brutales" tras las cámaras y de polémicas como la falta de diversidad en la serie los rumores que señalaban a Kudrow como la "peor persona" que algunos famosos habían conocido, la actriz solo tiene palabras de agradecimiento para la serie que le cambió la vida.

Para Lisa, el secreto de que sigan ganando gracias a la serie hoy en día es sencillo: “Hay muchas series con comediantes famosos de aquella época y no son graciosas, pero Friends sí lo es”.