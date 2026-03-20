Así son el hijo y el marido de Lisa Kudrow: Descubrimos a la desconocida familia de la actriz de Friends

Lisa Kudrow ha vuelto a dejarse ver en público en una reciente alfombra roja. La actriz, de 62 años, ha acudido al estreno de la tercera temporada de The Comeback acompañada de sus seres más cercanos, después de hablar recientemente sobre su experiencia con el bótox y los efectos secundarios que le llevaron a replantearse este tipo de tratamientos.

La protagonista ha posado junto a su marido, Michel Stern, y su hijo Julian en el evento celebrado en Beverly Hills. Mientras Kudrow acaparaba la atención en la alfombra, ambos se mantuvieron en un discreto segundo plano durante la velada en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts.

Durante la presentación, la actriz también ha dedicado unas palabras a su pareja, con quien lleva más de tres décadas. "Siento que lo más afortunado que me ha pasado es haber conocido y enamorarme del hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida, justo antes de Friends", ha confesado en declaraciones a The Hollywood Reporter.

La tercera temporada de The Comeback supone el cierre definitivo de la historia de Valerie Cherish, el icónico personaje de Kudrow. Esta nueva entrega llega más de una década después de la segunda temporada y más de 20 años después del estreno original de la serie.

Además, la actriz ha implicado a su familia en esta nueva etapa profesional. Como cocreadora del proyecto, ha contado con su hijastra para interpretar a una experta en inteligencia artificial dentro de la trama. "Tiene talentos que yo no tengo", asegura con entusiasmo.

Kudrow también ha hablado sobre su hijo Julian, destacando su potencial interpretativo tras verle actuar en una obra escolar. "Mi marido y yo estábamos llorando… pensé: 'Vale, tiene algo especial'", ha recordado.

Entre confesiones personales, apoyo familiar y el final de una de sus series más queridas, Lisa Kudrow demuestra que sigue plenamente activa en la industria mientras afronta una nueva etapa tanto dentro como fuera de la pantalla.