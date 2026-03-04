Así es ahora el actor Danny Nucci, al amigo de Jack en Titanic y que muchos consideran "más sexy" que Leonardo DiCaprio

Danny Nucci interpretó en la película de 1997 a Fabrizio, el amigo italiano de Jack Dawson, el personaje de Leonardo DiCaprio. Aunque su papel era secundario, su personaje se convirtió en uno de los más recordados de la historia tras ganar un billete para el Titanic en una partida de póker y embarcar junto a Jack en el famoso viaje.

El interés por el actor ha resurgido recientemente cuando el influencer conocido por hablar de cultura pop, John Wallison, compartiera una foto actual de Nucci y preguntara a sus seguidores: "Cómo luce hoy el actor más sexy de Titanic?". En la publicación, Wallison ha añadido: "Honestamente, Leonardo DiCaprio… realmente sueña con envejecer así".

La publicación ha provocado numerosas reacciones entre los fans de la película: "Siempre pensé que estaba más bueno que Leo", ha escrito un usuario, mientras otro ha comentado: "Fabrizio era más guapo que Jack. Fin de la historia".

En la película, Fabrizio muere durante el hundimiento del barco cuando intenta nadar para salvarse y es golpeado por una de las chimeneas que cae sobre el agua. Sin embargo, el guion original contemplaba un destino distinto para el personaje.

Según explicó el propio Nucci en una entrevista con Vanity Fair, inicialmente su personaje sobrevivía más tiempo e incluso tenía un enfrentamiento con Cal Hockley, el villano interpretado por Billy Zane. En esa versión, Fabrizio intentaba subir al bote salvavidas de Cal, pero este lo golpeaba con un remo y lo dejaba atrás.

Danny Nucci como Fabrizio en Titanic | Getty

"El momento en el que me alejo flotando mientras el bote desaparece en la oscuridad era una de las escenas que más me habían atraído del papel", recordó el actor. Finalmente, esa secuencia fue eliminada del montaje final.

Aunque Titanic sigue siendo el título más conocido de su carrera, Nucci ha continuado trabajando de forma constante en cine y televisión durante las décadas posteriores.

El actor ha participado en producciones como Crimson Tide, The Rock, CSI, Castle, House, Party of Five, Just Shoot Me!, 9-1-1, Dynasty o I Think You Should Leave with Tim Robinson, demostrando una carrera versátil en distintos géneros.

Danny Nucci | Getty

Además, una nueva generación de espectadores lo conoció gracias a su papel en la serie The Fosters, donde interpretó al padrastro del personaje de Noah Centineo.

Más de 25 años después del estreno de Titanic, el personaje de Fabrizio sigue siendo recordado por los fans de la película, mientras Danny Nucci continúa activo en la industria y protagonizando inesperados momentos virales en redes sociales.