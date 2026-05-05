La indirecta de Rachel Zegler a Hollywood con su reivindicativo look para la Met Gala: imita a una mártir

La Met Gala 2026 ha vuelto a convertir el Museo Metropolitano de Arte en el epicentro de la moda y la cultura pop, reuniendo como siempre a grandes estrellas, aunque con alguna sonada ausencia como la de Zendaya.

Nombres como Nicole Kidman, Beyoncé, Anne Hathaway, Kendall Jenner o Bad Bunny han desfilado por la alfombra roja en una cita que, más allá del espectáculo visual, funciona como escaparate global para la moda. En la Met Gala cada elección estética se interpreta como una declaración, y Rachel Zegler ha sido una de las artistas que ha logrado captar la atención con su mensaje.

El look de Zegler está inspirado en La ejecución de Lady Jane Grey, una joven reina convertida en mártir y ejecutada con solo 17 años, utilizada como chivo expiatorio.

Un guiño que muchos han relacionado con la propia experiencia de Rachel en el ojo público, marcada por la polémica, las críticas y un intento de cancelación que la ha llevado a enfrentar duras amenazas y ciber bullying.

Así, además de cumplir la temática de este año (Costume Art) a la perfección, Zegler manda un mensaje con el cuadro de Paul Delaroche sobre un trágico icono a la que la historia no trató bien.

La elección no parece casual en un contexto en el que muchas figuras (especialmente mujeres) jóvenes de la industria del entretenimiento están cada vez más expuestas al escrutinio constante en redes sociales.

Rachel Zegler en la Met Gala 2026 | Getty

La referencia a Lady Jane Grey funciona como una metáfora contemporánea sobre la fragilidad de la reputación pública y la rapidez con la que una narrativa puede volverse en tu contra.

Además, el gesto de Rachel refuerza una tendencia creciente en la alfombra roja: la moda como herramienta de discurso. Más allá del impacto visual, su estilismo manda mensajes más profundos sobre la justicia mediática y la presión social.