¿Qué fue de Paula de El Internado? Carlota García nos confiesa lo mejor y lo peor de estrenarse tan niña en televisión

Han pasado 13 años desde que la televisión dejó de disfrutar de Paula Novoa Pazos. Les sonará por ser una de las máximas protagonistas de la exitosa serie El Internado. ¿Qué ha sido de la actriz que encarnó a este tierno personaje?

Carlota García tiene en la actualidad 24 años, pero aterrizó ante las pantallas con tan solo 6 añitos. La madrileña de nacimiento nos cuenta que le ofertaron el papel después de acompañar a su hermana para hacer el casting para Carol, personaje que finalmente le dieron a Ana de Armas. Gustó a los directores y se quedó durante los 7 años que se mantuvo la serie en emisión con gran éxito en Antena 3.

Paula Novoa, personaje de 'El Internado' interpretado por Carlota García | Antena 3

"El Internado era como un juego para mí, no me lo tomaba como una profesión o como que estaba trabajando, como me pasa ahora", recuerda la joven. "Mi familia me ayudó mucho a tener los pies en la tierra. En El Internado tenía una profesora, que en horas libres me formaba. Iba a todos los exámenes", explica, con respecto a la conciliación que tuvo que aprender durante todos esos años seguidos de grabaciones.

Su sueño se hizo realidad, pero con 11 años se frenó en seco. "Me quedo con toda la gente que he ido conociendo a lo largo de estos años. Me siento afortunada, en ese sentido. He sido una persona muy feliz en este mundo de la interpretación", confiesa entusiasmada. Y añade: "Estoy súper agradecida, porque siempre intento buscar todos los conocimientos e intentar ver cómo viven otros actores el mundo de la interpretación y cómo lo viven en su día a día. Ese aprendizaje es lo que más me gusta de este mundillo".

Otra de las cosas que más valor le reportó su paso por la citada serie producida por Daniel Écija, es haber conocido a la que fue su gran mentora, la querida Amparo Baró. "Haber trabajado con ella y ver lo buena persona que era, ha sido una suerte que voy a tener siempre. La llevo siempre en mi corazón. Sobre todo, me quedo con los buenos consejos que me daba, la forma que tenía de trabajar, cómo era ella como persona y con la humildad con la que trataba al equipo y a todo el mundo", revela la actriz.

Y es que, aunque su papel más conocido sea el de la pequeña Paula en la mítica ficción de Antena 3, Carlota también ha coqueteado con otras series importantes de la televisión, como Cuéntame cómo pasó o Centro Médico, donde realizó varias intervenciones capitulares. Actualmente, la actriz acaba de terminar el rodaje de Tras los pasos de la rubia platino, una película dirigida por Eduardo Castejón, que ella misma protagoniza junto a actores como Juanjo Artero o Pepe Ruiz. La cinta se estrenará a finales de este mismo año 2024.

Antes de esto, la madrileña continuó ligada al mundo de la interpretación, pero atinó formarse en otros campos, como el Marketing. Un terreno diferente al artístico en el que quiso probar suerte, en uno de esos momentos de barbecho profesional: "Yo esta profesión la comparo con una montaña rusa: unas veces estás arriba y a veces estás abajo, y tienes que saber gestionarlo. Que estés abajo no pasa nada, porque ya vendrán otros momentos y otras épocas. Porque, a lo mejor, el perfil que ahora tienes, no encaja con ningún tipo de personaje. Aprender a gestionar esto ha sido un largo proceso".

"Es cierto que el estar mucho tiempo actuando y que de repente estés un año sin hacer prácticamente nada, para un actor puede llegar a ser frustrante. Pero son periodos que aprendes a saber llevar, aunque, hay otros momentos de decir que piensas que es mejor dedicarte a otra cosa o formarme en otro campo", apunta la actriz.

"Tienes que saber muy bien hacia dónde te quieres enfocar y saber que no es un trabajo con estabilidad al 100%. Muchas veces te frustras, porque piensas que no sirves para esto o que no tienes el poder de estar donde te gustaría estar. Pero tienes que saber que hay muchos factores que no dependen de ti, si no, te vuelves loca", recalca, con respecto a las dificultades que atraviesan todos los actores en algún momento de su carrera, como ha podido ser su caso.

Mientras llegan esos papeles en los que encajar, Carlota García tira al aire los dos trabajos en los que le encantaría estar presente en algún momento de su incipiente carrera artística: "Siempre me ha llamado la atención algún personaje medieval o de época. Aunque no me importaría coger un papel en alguna película de miedo".

Sin duda, le queda mucho camino por delante.