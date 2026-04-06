Lisa Kudrow se sintió infravalorada en Friends y que era considerada "la sexta amiga": "Nadie se preocupaba por mí"

Lisa Kudrow ha vuelto a mirar atrás a su etapa en Friends, una de las series más icónicas de la televisión, y lo ha hecho con una reflexión mucho más amarga de lo que cabría esperar. Aunque recientemente también habló del impacto emocional de la serie tras el 11-S, ahora ha puesto el foco en algo mucho más personal: cómo se sentía ella durante aquellos años.

La actriz, que dio vida a Phoebe Buffay, ha confesado que durante gran parte del éxito de la serie tenía la sensación de que no importaba tanto como sus compañeros: "Nadie se preocupaba por mí", ha afirmado con rotundidad en una reciente entrevista con The Independent, dejando entrever que su experiencia dentro de la industria no fue tan idílica como muchos podrían imaginar.

Lisa Kudrow como Phoebe en 'Friends' | NBC

Kudrow explica que incluso dentro de su propia agencia la percibían como "la sexta Friend", es decir, la menos relevante del grupo. Una etiqueta que, aunque nunca se verbalizara abiertamente en todos los contextos, terminó calando en su propia percepción profesional.

Esa sensación de estar en un segundo plano contrasta con el enorme impacto que tuvo su personaje, uno de los más queridos por el público. Sin embargo, en aquel momento, la actriz no sentía que ese cariño se tradujera en reconocimiento dentro de la industria.

El cast de Friends | Cordon Press

Con el paso del tiempo, Kudrow ha podido reconciliarse en parte con esa etapa, entendiendo mejor el fenómeno que supuso la serie y el lugar que ocupó en ella. Pero sus palabras ahora arrojan una nueva luz sobre lo que había detrás del éxito: una experiencia mucho más compleja, marcada también por inseguridades y falta de validación.

Una confesión que desmonta, en parte, la imagen perfecta que durante años rodeó a Friends… y que recuerda que incluso en el mayor de los éxitos, no todos lo viven de la misma manera.