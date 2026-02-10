El susto de Jennifer Aniston en Friends y otras reacciones reales en series y películas

En el cine y las series todo es mentira. O casi todo. Y es que a veces, entre la interpretación de la ficción, se cuelan algunos destellos de realidad, como pequeñas reacciones verdaderas de sorpresa o miedo de los actores que quedan también en pantalla y terminan manteniéndose en el montaje final.

Hoy repasamos algunos ejemplos de esto.

El gran susto de Jennifer Aniston

En la serie Friends, Jennifer Aniston se llevó un tremendo susto fruto de una broma pesada y su reacción es la que pudimos ver los espectadores. Ocurre en el capítulo 16 de la temporada 7, titulado El de la verdad sobre Londres, que fue dirigido por su compañero David Schwimmer. En aquel episodio, Rachel tiene que cuidar a Ben, el hijo de Ross, algo que inicialmente no le hace mucha gracia, pero termina disfrutando enseñándole a hacer travesuras. Entonces Ross, para vengarse, planea una broma: sale corriendo por las escaleras con Ben y se produce un accidente; sin embargo, cae un muñeco en vez de él, asustando de igual modo a Rachel. Lo curioso es que esa maquinación también se dio en la realidad: según explica el libro Friends Forever, David no le contó a Jennifer exactamente cómo era la cosa, provocando que su reacción de miedo sea verdadera.

El engaño a Alan Rickman

Al igual que a Jennifer Aniston, al actor Alan Rickman también le tendieron una trampa para capturar su reacción real, en su caso en la película La jungla de cristal. En la película, muere precipitándose al vacío (perdón por el spoiler). Tal y como reveló el documental The Movies That Made Us, Rickman estaba colgado con una cuerda a una altura de 12 metros y debían dejarle caer al terminar una cuenta regresiva. ¿Qué hizo el coordinador de especialistas? Soltarle antes de tiempo, de modo que él pensase que se había desatado su cuerda y se iba a empotrar con el suelo. Así que, sí, vemos verdadero pánico en su cara.

Este payaso da mucho miedo

En la cinta de terror It, el miedo que expresan los niños al ver a Pennywise por primera vez es muy real. Y es que el director Andy Muschietti lo preparó a conciencia: los chavales no vieron qué apariencia tendría Bill Skarsgård hasta ese momento, capturando así su reacción natural. Eso sí, para que los actores infantiles no se quedaran traumatizados de por vida, Bill fue majísimo con ellos y, de hecho, hay muchos vídeos tras las cámaras de él chocándoles los cinco.

La broma de Pretty Woman

Esta curiosidad es quizás la más conocida. En Pretty Woman, cuando el personaje de Richard Gere le enseña al de Julia Roberts una joya, ella va a tocarla y él cierra la caja de golpe, sorprendiéndola y provocando su carcajada. Ese momento no estaba en guion, sino que lo improvisó Gere. La reacción de Julia es tan natural y divertida, reflejando la inocencia de su personaje, que se quedó en el montaje final.

El grito de Viggo Mortensen

Otro momento real en una película muy conocido es este de El señor de los anillos: Las dos torres. Aragorn cree que Merry y Pippin han muerto, así que le da una patada a un casco y grita desgarradoramente ante tal terrible noticia. ¿Qué pasó en realidad? Que el casco al que le dio la patada Viggo Mortensen era bastante pesado y se fracturó dos dedos del pie, de modo que su grito era de dolor: no por la pérdida, sino por el golpe.

Django ensangrentado

Leonardo DiCaprio se cortó la mano al golpear la mesa y romper un vaso durante su monólogo en Django Desencadenado, pero tomó la decisión de no parar y seguir adelante, incorporando el dolor a la intensidad de la escena. Si nos fijamos bien, podemos ver cómo el actor se mira la mano ensangrentada y se quita trozos de cristal mientras sigue hablando. Por supuesto, Quentin Tarantino quedó encantado con esta toma, que dio por buena. Lo curioso es que, después, Leonardo restriega su sangre por la cara de Kerry Washington: ¡ojo! ahí la sangre es falsa.

La oreja de Pitt

En El club de la lucha, el director David Fincher le pidió a Edward Norton que le pegase de verdad a Brad Pitt, algo que este actor no tenía ni idea de que iba a pasar (normalmente, estos golpes son de mentirijilla). Sucede en la primera escena de la peli. Lo raro es que Norton, despistado, le pegó en la oreja a su compañero, y de ahí sale la improvisada frase de Pitt "¡¿en la oreja?!".

Depilación extrema

En la película Virgen a los 40, el personaje de Steve Carell va a que le depilen el pecho (un pecho muy peludo, por cierto). Tal y como contó en una entrevista, él mismo propuso que la depilación fuese real, de tal modo que lo que vemos en pantalla es una mezcla entre su interpretación en la escena y su dolor real. El descojone de Paul Rudd y Seth Rogen, que hacían de sus amigos, también tiene bastante de verdad.

Así pues, por mucho que la magia del cine sea capaz de lo impensable, no son pocas las ocasiones en las que la realidad supera a la ficción.