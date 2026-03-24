¿Recuerdas a Laura Winslow de la serie Cosas de Casa? Así es ahora Kellie Williams a los 50 años

Si como muchas personas creciste viendo la icónica serie Cosas de Casa, seguro que recuerdas a Laura Winslow, uno de los personajes más queridos de la televisión de los 90. Detrás de ella estaba Kellie Williams, que ahora celebra su 50 cumpleaños… y sigue despertando la nostalgia de toda una generación.

La actriz ha compartido en redes sociales una sesión de fotos reciente con la que ha querido conmemorar este momento especial, acompañada de un mensaje lleno de gratitud: "Hoy me siento muy afortunada… Mi corazón está rebosante de alegría". Williams también ha agradecido el cariño de sus fans y el apoyo constante de su entorno más cercano.

Durante los años 90, Williams se convirtió en un rostro imprescindible de la televisión gracias a su papel en la serie, donde protagonizaba una de las tramas más recordadas junto a Steve Urkel, interpretado por Jaleel White. Su relación en pantalla marcó a millones de espectadores y fue clave en el éxito de la ficción.

Lejos de renegar de aquella etapa, la actriz sigue reivindicándola. En su reciente paso por el pódcast Hey Dude… The 90’s Called!, ha recordado con cariño su experiencia en la serie y no ha dudado en elogiar a su compañero: "La gente no entiende lo talentoso que era… el nivel de detalle que puso en ese personaje fue increíble".

Y mucha gente se preguntará, ¿qué ha sido de Kellie Williams? Pues tras el final de Cosas de Casa en 1997, la actriz optó por alejarse del foco mediático y centrarse en proyectos más personales y educativos. Aunque ha seguido vinculada a la interpretación de forma puntual, su carrera tomó un rumbo más discreto.

En los últimos años, ha mantenido el contacto con los fans a través de iniciativas relacionadas con la serie, como el pódcast Welcome to the Family, donde repasa episodios junto a su compañera Telma Hopkins.

El elenco de 'Cosas de casa' | Agencias

Además, Williams ha dedicado parte de su tiempo a proyectos comunitarios y educativos, alejándose del ritmo frenético de Hollywood pero manteniendo vivo su legado en la cultura pop.

A sus 50 años, Kellie Williams sigue siendo para muchos la eterna Laura Winslow, pero también el ejemplo de una actriz que supo reinventarse lejos de los focos sin perder el cariño de quienes crecieron con ella.