El estallido de efusividad de Tom Felton y Daniel Radcliffe al reencontrarse por sorpresa: puro cariño entre Malfoy y Harry Potter

Los fans de Harry Potter tienen un nuevo momento para el recuerdo. Daniel Radcliffe y Tom Felton han vuelto a coincidir durante la afterparty de la 14ª edición de los Premios Tony, celebrada en el hotel The Carlyle de Nueva York.

El actor que se metió en la piel de Harry Potter y quien dio vida a Draco Malfoy demostraron que siguen llevándose igual de bien que siempre. Al verse, ambos se fundieron en un efusivo abrazo y no pudieron ocultar la ilusión de reencontrarse después de tanto tiempo.

El reencuentro de Daniel Radcliffe y Tom Felton | Getty

El momento llegó además en una noche importante para Radcliffe. El británico optaba al premio a Mejor Actor Protagonista de Teatro por Every Brilliant Thing, aunque finalmente el reconocimiento fue para John Lithgow por Giant. En cualquier caso, la derrota no pareció empañarle la noche, ya que aprovechó el evento para ponerse al día con uno de sus antiguos compañeros de aventuras.

Aunque en los últimos años han mantenido posturas diferentes respecto a la polémica que rodea a J.K. Rowling, la relación entre ambos nunca se ha resentido públicamente.

Radcliffe fue una de las voces más conocidas del universo Harry Potter que se desmarcó de las opiniones de la escritora sobre la identidad transgénero, una postura que también compartieron sus coprotagonistas Emma Watson y Rupert Grint.

Felton, en cambio, siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano cuando se habla de este asunto. El actor ha evitado posicionarse de forma tan clara y sigue colaborando con la franquicia cuando surge la oportunidad. Sin ir más lejos, actualmente participa en la obra Harry Potter y el legado maldito, donde interpreta a un adulto Draco Malfoy.

Por encima de cualquier diferencia, la imagen de ambos juntos ha vuelto a despertar la nostalgia de toda una generación que creció viendo cómo Harry Potter y Draco Malfoy pasaban de enemigos en Hogwarts a dos de los personajes más recordados de la saga.