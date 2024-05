Daniel Radcliffe habla claro sobre su "tristeza" por J.K. Rowling y su postura tránsfoba: "Hubiera sido inmensante cobarde no decir nada"

Es innegable apuntar que a Daniel Radcliffe, como a tantos otros, Harry Potter le cambió la vida. El actor siempre se considera muy agradecido a la saga que le dio su gran oportunidad, pero también se ha mostrado coherente con sus palabras hace años cuando se desvinculó de las creencias de su autora, J.K. Rowling.

La autora de la saga mágica ha estado en el ojo de la polémica durante años al utilizar sus redes sociales y relevancia para movilizar causas contra la comunidad trans, exaltando los derechos exclusivamente de las mujeres cis.

"Me pone muy triste, al final. Porque sí que veo a la persona que conocí, las veces que nos vimos, y los libros que escribió, y el mundo que creó, y con todo eso yo empatizo profundamente", reconoce ahora Radcliffe, en una entrevista con The Atlantic.

Daniel Radcliffe, J.K. Rowling, Emma Watson y Rupert Grint | Gtres

"Potter no hubiera existido, así que nada en mi vida habría ocurrido probablemente como es, sin esta persona. Pero eso no significa que le debas las cosas en las que realmente crees a otra persona durante toda tu vida", asegura sincero.

No es la primera vez que Radcliffe se pronuncia ante la polémica de Rowling, aunque sí hace casi cuatro años de cuando rompió su silencio. Cuando se desató la controversia por primera vez por unos comentarios tránsfobos de la autora, los protagonistas de Harry Potter se pronunciaron para asegurar que no coincidían con sus opiniones.

Daniel fue de hecho el que más habló publicando un comunicado a través de The Trevor Project, una organización por los derechos LGBTQ con la que ha estado asociado durante años.

"He trabajado con The Trevor Project durante más de 12 años, hubiera parecido, no sé, inmensamente cobarde por mi parte no decir nada", confiesa.

"Quería intentar ayudar a gente que ha sido afectada negativamente por los comentarios. Y decir que si esas son las creencias de Jo, no son las de los demás asociados a la franquicia Potter", recuerda el actor.

Hace solo unas semanas que J.K. se pronunció, por así decirlo, sobre la posición de los protagonistas de su saga al responder a un tuit de un usuario que decía que aún "estaba esperando" a la "disculpa bien pública" de Daniel Radcliffe y Emma Watson para con Rowling. "Seguro sabiendo que los perdonarás...", añadía el usuario. A lo que la autora respondía:

"No tan seguro, me temo. Las celebrities que se suman a un movimiento que intenta mermar los derechos de las mujeres conseguidos con tanto esfuerzo, y que utilizan sus plataformas para apoyar la transición de género de menores, se pueden guardar sus disculpas para los transicionados traumatizados que lo quieren revertir y las mujeres vulnerables que necesitan de los espacios diferenciados por sexos", afirma tajante.

En la citada entrevista, al preguntarle a Radcliffe sobre sus palabras, insistía:

"Yo seguiré apoyando los derechos de todas las personas LGBTQ, y no tengo comentarios más allá de eso", termina.