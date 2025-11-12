Tom Felton desata la euforia en la obra de Harry Potter al volver como Draco Malfoy: Así ha sido el esperado momento

Draco Malfoy, desde su primera aparición en Harry Potter y la piedra filosofal, fue el personaje más odiado de toda la saga (tanto literaria como cinematográfica). Ahora bien, este rechazo que genera dista mucho del cariño de los fans que Tom Felton se ha sabido ganar a lo largo de todos estos años.

Corría el año 2001 cuando un jovencísimo Felton, con una melena rubia y engominada hacia atrás, saludaba a Harry a las puertas del Gran Comedor de Hogwarts. Fue la némesis del protagonista durante las 8 entregas de la franquicia, que llegó a su fin hace más de 14 años.

Tom Felton como Draco Malfoy en Harry Potter | Warner Bros.

Sin embargo, esto no supuso la despedida definitiva de Felton a Draco. Y es que el actor ha sustituido los focos del cine por los del teatro en la obra Harry Potter y el legado maldito. Esta secuela del séptimo libro arrancó en Reino Unido y ha viajado por todo el mundo; no obstante, jamás había sido tan especial como lo es ahora en Broadway.

Durante la última representación en Nueva York, Tom Felton hizo acto de presencia sobre el escenario. Se queda de pie, inmóvil, sin articular palabra. No podría haber sido de otra manera. El público estalla en aplausos, gritos y, en definitiva, euforia. Se trataba de un momento único y así se lo hicieron saber.

El homenaje bien ha servido para recordar que, hasta que HBO diga lo contrario, las películas de Harry Potter siguen estando en los corazones de los fans. Que sus actores, serán siempre recordados por su paso por la Escuela de Magia y Hechicería.

Después de su entrada triunfal, Tom continúa la representación del papel que llevará a cabo hasta el 10 de mayo de 2026 en el Lyric Theatre de Nueva York.

A pesar de haber retomado el rol que lo llevó a la fama, el actor continúa su carrera alejado del universo mágico. Este mismo año estrena las películas Fackham Hall y Altered. Aunque es innegable que los fans lo echaban de menos como el odioso niño de Slytherin y ahora, en su versión adulta, promete seguir conquistando a los muggles que se acerquen a verlo.