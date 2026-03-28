Tom Felton desvela su conversación con el nuevo Draco Malfoy en la serie de Harry Potter: "Si necesitas ánimos, aquí estoy"
Tom Felton ha compartido que se puso en contacto con el actor de Draco Malfoy en la serie de Harry Potter y ha revelado lo que le dijo, incluido un travieso consejo.
El tráiler de la primera temporada de la serie de Harry Potter ha roto récords de visualizaciones en HBO y HBO Max en apenas unas horas. Un dato que ha despejado las dudas de cómo va a recibir el público a esta nueva adaptación... Aunque otro tema sean las críticas y la división de una parte del fandom.
En el clip de dos minutos de duración se ha podido ver las primeras incursiones de Harry, Hermione y Ron en Hogwarts y algunos de los personajes que componen este mundo mágico. Entre ellos, Draco Malfoy, ahora interpretado por Lox Pratt.
La serie contará más detalles sobre el estudiante de Slytherin que lo que hizo las películas. En ellas, el encargado de darle vida fue Tom Felton, el cual ha confirmado que se ha puesto en contacto con el joven intérprete.
El actor, que recientemente volvía a encarnar a Draco, ha asegurado en una entrevista en Happy Sad Confused de Josh Horowitz que le envió un mensaje: "Creo que es muy importante. Es muy diferente: estábamos hablando de cosas que no existían; ahora hay mucha presión. Así que lo último que voy a hacer es ofrecer algo más que decir: 'Aquí tienen mi número de teléfono. Aquí tienen mi dirección'. Tanto a sus padres como a él, y a cualquier otra persona que esté allí".
Felton también señaló que evitó darle consejos a Pratt porque "este es tu camino", pero sí le advirtió de una cosa: "Diviértete al máximo, toma todas las fotos que puedas, roba todos los objetos de atrezo que puedas, valdrán una fortuna. Pero también, si necesitas ánimos o tienes alguna pregunta, aquí estoy".
Tom no es el único que se ha acercado al nuevo actor de su antiguo personaje, tal y como han hecho algunos de sus compañeros de reparto como Daniel Radcliffe, que le envió una carta al joven Dominic McLaughlin.
Harry Potter y la piedra filosofal tiene previsto su estreno esta Navidad de 2026 y puedes ver su tráiler en el vídeo de arriba.
