Zendaya habla de su "incómodo" romance con Timothée Chalamet en 'Dune: Parte 2'

'Dune', el remake dirigido por Denis Villeneuve en 2021 fue todo un taquillazo. Tanto es así que pronto podremos disfrutar de la segunda parte de la historia.

Hace unas horas fueron el propio director de la cinta, junto a Timothée Chalamet y Zendaya, los que mostraron un avance de la secuela en la CinemaCon de Las Vegas.

Ahora ha sido el medio Vanity Fair el que ha publicado parte de ese material, que nos permite hacernos una idea de la estética y trama de esta segunda parte, mostrando detalles de los personajes de la película.

Además, se ha publicado la primera imagen de Florence Pugh como la princesa Irulan, y Austin Butler, reciente nominado al Oscar por 'Elvis', entra en la historia como el letal príncipe Feydh-Rautha.

Zendaya ha revelado para el mismo medio cómo trabajaron la historia de amor de Chani, su personaje, con el de Timotheé, Paul Atreides.

"Fue divertido tratar de descubrir cómo coqueteaban en esta historia espacial futurista. ¿Cómo es el amor para una guerrera espacial y el joven duque de un planeta? ¿Cómo demuestran que se gustan? Definitivamente intentamos captar eso, lo cual fue divertido porque estábamos todos perplejos. Creo que fue tan raro para nosotros como probablemente lo sea para los personajes", medita Zendaya.

La conclusión a laq que llegaron es que decidieron aceptar la naturaleza "torpe e incómoda" de la historia de amor entre Chani y Paul.

"Yo pensaba...¿Chani está incómoda? ¿Sabe lo que siente?", y es que esta pregunta es muy importante para 'Dune: Parte 2', tal y como ha explicado Villeneuve.

"Le decía todo el rato a mi equipo: 'Lo más importante es esa chispa, esa relación entre estos dos personajes. Si no capturamos eso, si no tenemos eso en la pantalla, no hay película".