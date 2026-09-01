Zendaya llega a los 30 tras su mejor año: icono de la moda, actriz más taquillera y casada con Tom Holland

Zendaya ha celebrado este 1 de septiembre su 30 cumpleaños inmersa en el periodo más exitoso y prolífico de toda su carrera profesional y personal.

La exestrella infantil de Disney Channel, elegida en su momento como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time, y coronada como una de las actrices con mayor recaudación del año gracias a una impresionante sucesión de éxitos de taquilla.

El año comenzó con el estreno de la comedia dramática The Drama, junto a Robert Pattinson, que logró recaudar 132,4 millones de dólares con un presupuesto de 28 millones, situándose entre los cinco títulos más taquilleros de la productora A24.

Matt Damon y Zendaya en La odisea | Universal Pictures

Posteriormente, encarnó a la diosa Atenea en la superproducción La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, que alcanzó la cifra de 1.458 millones de dólares en todo el mundo.

Su mayor hito en taquilla llegó al retomar el papel de MJ en Spiderman: Brand New Day, proyecto de Marvel que ha superado los 2.235 millones de dólares a nivel global.

En televisión, regresó como Rue Bennett en la tercera temporada de Euphoria (HBO), actuación que le ha valido una nueva nominación al galardón de Mejor Actriz Protagonista en Serie Dramática en los próximos premios Emmy, mientras prepara el inminente estreno en diciembre de Dune: Parte Tres, donde vuelve a interpretar a Chani.

Zendaya en la temporada 3 de Euphoria como Rue | HBO

En el terreno personal, 2026 ha sido el año de su consolidación sentimental con Tom Holland, a quien conoció en 2016 durante el rodaje de SpiderMan: Homecoming.

Tras lucir un anillo de compromiso en varios eventos, las especulaciones de boda fueron confirmadas primero por su estilista Law Roach y posteriormente por el propio actor en junio: "Encontré a mi alma gemela, soy el hombre más feliz que he sido nunca".

La pareja ha celebrado recientemente un segundo enlace secreto de 500.000 libras en el hotel Beaverbrook de Surrey, cerca de la casa familiar de Holland en Kingston upon Thames.

Zendaya y Tom Holland en Madrid presentando SpiderMan 4 | Gtres

Tras un tour promocional agotador, Zendaya también confesó a la revista Elle su intención de tomarse un respiro: "Va a ser un año largo, pero lo bueno es que estoy muy orgullosa de todo. Me encanta mi trabajo. Pero creo que después de esto, voy a tener que tomarme un pequeño descanso".

Sobre la llegada a los 30, la artista reflexionó con humor en The Jennifer Hudson Show: "Todas las mujeres me han dicho que sus treinta son la mejor etapa de la vida... Y yo también me siento así porque los veinte pueden ser un poco caóticos... Y todo el mundo dice que a los treinta ya te conoces mejor a ti mismo, que sabes lo que quieres. Y estoy deseando que llegue. No le tengo miedo. Como cuando tenía veintitantos años pensaba: 'Uhh, los 30 están a la vuelta de la esquina, chica'. Y ahora pienso: 'Por supuesto, ¡vamos a ello! Ya superé los veinte. Ya lo superé.'"

Pese a su próximo descanso, la actriz ya tiene agendados grandes proyectos para el futuro, como darle voz al personaje de Felicia en Shrek 5 (prevista para 2027) o encarnar a la cantante Ronnie Spector en el biopic Be My Baby.