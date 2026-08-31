Un actor de Días de Trueno explota llamando a Tom Cruise "cretino" al no contar con Nicole Kidman: "Anne Hathaway no es sexy"

Tom Cruise se ha situado en el foco mediático tras anunciarse la esperada secuela de Días de Trueno, casi cuatro décadas después del estreno de la película original de 1990.

Y es que Paramount Pictures ha confirmado que el actor de 64 años volverá a ponerse en la piel del piloto de NASCAR Cole Trickle en un proyecto producido por el propio Cruise y Jerry Bruckheimer que llegará a los cines el 2 de junio de 2028.

La sorpresa del anuncio vino acompañada de la incorporación de Anne Hathaway, confirmada como la nueva coprotagonista de la ficción.

Ambas estrellas escenificaron la unión a través de un divertido vídeo grabado en el circuito Daytona International Speedway, donde Hathaway bromeaba junto a Cruise sobre los plazos del rodaje: "Voy a tener este bebé y entonces vamos a hacer esta película".

A lo que Cruise respondió entre risas: "Es una buena idea. Tú tienes al bebé y luego haremos la película. Saldremos en el verano de 2028. ¡No lleguéis tarde!".

Nicole Kidman y Tom Cruise | Gtres

Sin embargo, el anuncio oficial no ha sentado bien a todos los veteranos del reparto original porque Randy Quaid, quien interpretó al dueño del equipo Tim Daland en la película de 1990, reaccionó de forma desmedida en X exigiendo el regreso de Nicole Kidman en el papel de la Dra. Claire Lewicki.

"Necesitamos que Nicole regrese", escribió Quaid, lanzando a continuación un directo ataque contra Cruise: "No seas un cretino, Tom Cruise. Necesitas a la chica original. No es nada personal; es cine".

Lejos de frenar sus comentarios, el veterano actor continuó arremetiendo a nivel personal contra Anne Hathaway: "Anne no es sexy porque, y por si no te habías dado cuenta, está embarazada", llegó a publicar, añadiendo en un mensaje posterior que la ganadora del Oscar es una "izquierdista, progresista y una elección horrible" y asegurando que el verdadero público objetivo de la saga es "MAGA".

Quaid insistió tajantemente en la necesidad de recuperar a Kidman: "La mujer madura y sexy para Tom en esta película tiene que ser Nicole. Ese es el casting que haría que la idea funcionara".

Aunque Kidman y Cruise no han vuelto a trabajar juntos desde su divorcio en 2001 tras más de una década de matrimonio y dos hijos en común, Paramount Pictures aún no ha confirmado de manera oficial si la actriz australiana participará o no con un cameo en la historia.

La película, que estará dirigida por Jonathan Levine (Long Shot) y escrita por Will Staples, rodará sus escenas para formatos premium e IMAX recuperando el icónico rol que transformó la vida personal de Cruise a principios de los noventa.