VISTO EN LAS REDES
Un actor de Días de Trueno explota llamando a Tom Cruise "cretino" al no contar con Nicole Kidman: "Anne Hathaway no es sexy"
Tom Cruise y Anne Hathaway trabajarán juntos en la secuela de Días de Trueno, pero el actor Randy Quaid ha exigido violentamente el regreso de Nicole Kidman.
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Tom Cruise se ha situado en el foco mediático tras anunciarse la esperada secuela de Días de Trueno, casi cuatro décadas después del estreno de la película original de 1990.
Y es que Paramount Pictures ha confirmado que el actor de 64 años volverá a ponerse en la piel del piloto de NASCAR Cole Trickle en un proyecto producido por el propio Cruise y Jerry Bruckheimer que llegará a los cines el 2 de junio de 2028.
La sorpresa del anuncio vino acompañada de la incorporación de Anne Hathaway, confirmada como la nueva coprotagonista de la ficción.
Ambas estrellas escenificaron la unión a través de un divertido vídeo grabado en el circuito Daytona International Speedway, donde Hathaway bromeaba junto a Cruise sobre los plazos del rodaje: "Voy a tener este bebé y entonces vamos a hacer esta película".
A lo que Cruise respondió entre risas: "Es una buena idea. Tú tienes al bebé y luego haremos la película. Saldremos en el verano de 2028. ¡No lleguéis tarde!".
Sin embargo, el anuncio oficial no ha sentado bien a todos los veteranos del reparto original porque Randy Quaid, quien interpretó al dueño del equipo Tim Daland en la película de 1990, reaccionó de forma desmedida en X exigiendo el regreso de Nicole Kidman en el papel de la Dra. Claire Lewicki.
"Necesitamos que Nicole regrese", escribió Quaid, lanzando a continuación un directo ataque contra Cruise: "No seas un cretino, Tom Cruise. Necesitas a la chica original. No es nada personal; es cine".
Lejos de frenar sus comentarios, el veterano actor continuó arremetiendo a nivel personal contra Anne Hathaway: "Anne no es sexy porque, y por si no te habías dado cuenta, está embarazada", llegó a publicar, añadiendo en un mensaje posterior que la ganadora del Oscar es una "izquierdista, progresista y una elección horrible" y asegurando que el verdadero público objetivo de la saga es "MAGA".
Quaid insistió tajantemente en la necesidad de recuperar a Kidman: "La mujer madura y sexy para Tom en esta película tiene que ser Nicole. Ese es el casting que haría que la idea funcionara".
Aunque Kidman y Cruise no han vuelto a trabajar juntos desde su divorcio en 2001 tras más de una década de matrimonio y dos hijos en común, Paramount Pictures aún no ha confirmado de manera oficial si la actriz australiana participará o no con un cameo en la historia.
La película, que estará dirigida por Jonathan Levine (Long Shot) y escrita por Will Staples, rodará sus escenas para formatos premium e IMAX recuperando el icónico rol que transformó la vida personal de Cruise a principios de los noventa.
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