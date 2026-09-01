Atresmedia (24,4%), el grupo líder de audiencia y de nuevo con la mayor distancia histórica sobre su rival

Atresmedia se alza líder absoluto entre los grupos, pese a tener un canal menos que su inmediato competidor, sobre el que registra la mayor ventaja de la historia en un mes de agosto. Así, firma un 24,4% de cuota (+1,8 puntos que el mes anterior) y vence a su inmediato competidor por +2,7 puntos.

También es el grupo líder absoluto del Prime Time (23,2%), experimentando una extraordinaria subida de casi +5 puntos (+4,6) con relación al mes pasado y marcando una ventaja de +1,7 puntos sobre su directo competidor. Junto con el horario estelar, es el grupo líder absoluto en la mayoría de franjas: Sobremesa (30,2%), Tarde (23,6%) y Late Night (23,4%).

Igualmente, es el grupo por el que más personas pasan cada día, con más de 13 millones de espectadores únicos cada día (13.075).

Antena 3 finaliza agosto coronándose como la televisión líder absoluta de audiencia, hegemonía que mantiene durante las últimas cinco temporadas. La cadena vuelve a liderar una vez concluyeron las competiciones deportivas que marcaron los dos meses anteriores. Atresmedia reina entre los grupos, ambos con un destacado crecimiento respecto a julio, +0,5 y +1,8 puntos, respectivamente.

Así, Antena 3 (11,9%) se sitúa como la cadena líder, de nuevo marcando una distancia de más de 4 puntos frente a su directo competidor (+4,1 puntos), al que supera por más de 4 puntos por tercer mes consecutivo, y ganando también a la cadena pública, mientras que el Grupo cierra en un 24,4% de cuota y obtiene la distancia más alta de la historia en un mes de agosto con su adversario, +2,7 puntos, pese a tener un canal menos que éste.

Por su parte, laSexta también crece y logra un 5,2% de cuota de pantalla. Mes de subida también para todas las temáticas de Atresmedia, Nova, Neox, Nova y Atreseries, que alcanzan su mejor dato en un año con una cuota conjunta del 7,3%.

Las temáticas de Atresmedia logran su máximo en un año (7,3%). Nova (2%) cadena femenina líder con su mejor dato del año y la mayor distancia histórica en un mes de agosto, logra las series más vistas. Neox (2,1%) consigue un gran crecimiento hasta su mejor dato en un año con The Big Bang Theory y Los Simpson, serie de animación más vista de la TV. Mega (1,2%), cadena de referencia entre el público masculino, también sube. Atreseries (2%) alcanza su mejor resultado en un año y repite como la cadena de nueva creación líder, además de ser líder del prime time temático.