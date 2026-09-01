Tom Felton bromea que "está mejor" que el Draco adulto que pusieron en Harry Potter: Así le queda la caracterización ahora

El actor Tom Felton ha vuelto a echar la vista atrás para rememorar cómo fue la grabación del epílogo de Las Reliquias de la Muerte - Parte 2.

Quince años después del estreno de la última entrega en 2011, el actor de 38 años ha explicado en el último episodio del podcast oficial de Harry Potter cómo fue el exhaustivo proceso para caracterizar a los protagonistas 19 años después de los acontecimientos principales.

Para lograr la apariencia adulta de Draco Malfoy, el equipo de producción realizó un detallado estudio genético de su entorno familiar: "Eso implicó fotografías de mis hermanos —tengo tres mayores—, de mi padre, de la línea de su cabello, de su tez. Y a partir de eso, diseñaron cómo se vería Draco 19 años después", explicó Felton.

Sin embargo, el intérprete no dudó en bromear sobre el resultado en pantalla asegurando que la imagen final "parecía bastante injusta en comparación con la de Harry y Ron", añadiendo entre risas que se siente feliz de poder corregir ese aspecto en la actualidad, convencido de que su apariencia real resulta "algo más favorecedora que la que mostraron" en la película.

Más allá de la caracterización, el británico guarda un recuerdo imborrable de aquella jornada de grabación: "Obviamente, sabíamos que era el final. Eso no era un plató ni un estudio, lo grabamos en la estación de King's Cross, así que fue genial", confesó el actor.

Destacaba además lo especial que fue pensar en aquel momento que sería su despedida definitiva del universo mágico: "Es aún más genial que realmente pensara que ese sería el último día que iba a ser mago. Y aquí estoy. Harry Potter y yo compartimos camerino aquí en Harry Potter y el Legado Maldito en Broadway", añadió, mientras sostenía una botella de agua de Harry Potter.

Actualmente, Felton ha retomado el papel de Draco Malfoy en la producción de Broadway Harry Potter y el legado maldito, extendiendo sus funciones en el teatro Lyric hasta el 3 de enero de 2027.