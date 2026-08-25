SpiderMan: Brand New Day se convierte en la sexta película más taquillera de la historia: ¿Cuál es la primera?

SpiderMan: Brand New Day, la cuarta película del superhéroe protagonizada por Tom Holland, se ha convertido en el sexto filme más taquillero de la historia, con 2.219 millones de dólares de recaudación, muy cerca de Titanic, que ocupa la quinta posición, con 2.264 millones.

En esta última semana, la película sumó otros 194 millones de dólares en todo el mundo. Además con los 854 millones que acumula en Estados Unidos, es ya la tercera película más taquillera de la historia en su país de origen.

Tom Holland promocionando SpiderMan: Brand New Day | EFE

Solo superada por Vengadores: Endgame (2019), que recaudó 858 millones, y Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015), con 936 millones.

Con la trayectoria que lleva en las tres semanas desde su llegada a las salas, los medios especializados estadounidenses creen que podría ser la primera película en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos.

Es, de lejos, el mayor éxito del año, seguida a larga distancia por La Odisea, de Christopher Nolan.

Matt Damon y Zendaya en La odisea | Universal Pictures

Las cifras de SpiderMan hacen parecer menores a las conseguidas por la adaptación de la clásica historia de Homero, que es la segunda más taquillera de 2026 con 1.446 millones de dólares, tras añadir 94 millones a su recaudación en los últimos 7 días.

Esto hace que el filme protagonizado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya o Robert Pattinson se sitúe en la vigésima posición de las más taquilleras de la historia del cine, un importante logro al tratarse de un filme destinado al público adulto.

En la lista, encabezada por la primera entrega de Avatar (2009), con 2.923 millones, todos los títulos que le preceden están destinados al público infantil y juvenil.

Sam Worthington an Avatar | Cordon Press

En lo que respecta a los datos del fin de semana, ha entrado con fuerza la historia de terror Insidous: Fuera del más allá, la sexta de la saga, que consiguió 60,3 millones de dólares en todo el mundo, de los que 35 fueron en las salas estadounidenses.

La cinta de animación infantil La patrulla canina: La dino película alcanza ya los 103 millones de dólares y El final de Oak Street los 85 millones.