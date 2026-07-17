Todos los looks de Zendaya en la promoción de La Odisea: La diosa de la alfombra roja

Los espectadores ya pueden disfrutar de La Odisea en los cines. La película de Christopher Nolan, que adapta la epopeya épica de Homero, la protagoniza un abanico de estrellas entre las que destacan Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson o Tom Holland.

Sin embargo, la gran protagonista de la promoción de la película ha sido Zendaya. La actriz se ha ido superando día a día y ciudad a ciudad con todos los looks que ha lucido en el tour, demostrando que no hay mayor diosa que ella sobre la alfombra roja.

Aunque ya nos tuviera acostumbrados con sus diseños imposibles en premieres como las de Dune, la intérprete ha vuelto ha confirmar que cada aparición suya se convierte en un acontecimiento para los fans del cine y la moda. Y gran parte del mérito lo tiene también su estilista, Law Roach.

Londres

Fue en Londres donde comenzó la gira de promoción de la cinta de Christopher Nolan y donde la protagonista de Euphoria deslumbró con un vestido blanco de Jacquemus.

Zendaya en la premiere de La Odisea en Londres | Gtres

Más tarde, también en la capital del Reino Unido lució otro look en tonos blancos de Schiaparelli.

Zendaya en la premiere de La Odisea en Londres | Cordon Press

Y cerró su paso por Londres con un top confeccionado con tela en motivos de laurel de Valentino.

Zendaya en la premiere de La Odisea en Londres | Cordon Press

París

Pasados unos días, el equipo de La Odisea se trasladó a Francia y Zendaya aprovecho para asombrar en París con un diseño de Givenchy y una máscara dorada que fue la gran protagonista del look.

Zendaya en la premiere de La Odisea en París | Cordon Press

Su otro vestido en la premiere de París fue de Louis Vuitton, recordando a la Grecia Clásica con un original escote sobre el vientre.

Zendaya en la premiere de La Odisea en París | Gtres

Nueva York

Ya en Nueva York, la actriz dejó a todos con la boca abierta con un look firmado por Matières Fécales con alas, plumas y cola.

Junto a ello, fue vista en la ciudad con un vestido metálico y, más tarde, apostó por un minivestido dorado con silueta estructurada.