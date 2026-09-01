DISPUTA JUDICIAL
Rumer Willis demanda de emergencia al padre de su hija por conducta imprudente
Rumer Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, ha recurrido a los tribunales denunciando imprudencias de los acuerdos por parte de Derek Richard Thomas con su hija.
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Rumer Willis ha vuelto a los tribunales para presentar una solicitud judicial de emergencia contra su ex, el músico Derek Richard Thomas.
La actriz e hija de Bruce Willis y Demi Moore, quien había conseguido finalmente la custodia de su hija, ha solicitado formalmente a un juez que mantenga de forma estricta las visitas supervisadas entre Thomas y su hija en común, Louetta, de tres años.
Según los documentos legales obtenidos por TMZ, Willis denuncia que su expareja ha mostrado un "patrón persistente" de conducta imprudente y ha violado de forma continuada las órdenes judiciales dictadas el pasado mes de junio.
A pesar de que el régimen provisional establecía visitas supervisadas a partir del 20 de junio con vistas a pasar a pernoctaciones sin supervisión en agosto, la actriz afirma que Thomas solo ha completado cinco visitas y media debido a constantes disputas con las niñeras asignadas por el tribunal para controlar sus encuentros.
En la demanda, Willis alega varios episodios de grave imprudencia por parte del músico, señalando que en una ocasión quiso cruzar a pie con la menor una autopista de cinco carriles con un límite de velocidad de 88 km/h, u optó por caminar cerca de cuatro kilómetros con la niña bajo un calor extremo antes que alquilar un vehículo.
Asimismo, la documentación adjunta (que incluye testimonios de tres niñeras y conversaciones privadas) detalla cómo Thomas habría dejado a la pequeña con una supervisora durante un desfile del 4 de julio para posteriormente negarle la entrada al alojamiento donde se quedaba, o cómo se negó a aceptar a nuevas niñeras tras la baja por salud de la primera encargada.
Por su parte, Derek Richard Thomas ha respondido tajantemente a las acusaciones a TMZ sobre su paternidad y sobre presuntos consumos de sustancias, calificando las afirmaciones de Willis de "materialmente falsas y engañosas".
El músico acusa a la actriz de interferir en el régimen de visitas ordenado por el juez y ha solicitado que se mantenga el acuerdo de custodia compartida vigente.
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