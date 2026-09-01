Rumer Willis demanda de emergencia al padre de su hija por conducta imprudente

Rumer Willis ha vuelto a los tribunales para presentar una solicitud judicial de emergencia contra su ex, el músico Derek Richard Thomas.

La actriz e hija de Bruce Willis y Demi Moore, quien había conseguido finalmente la custodia de su hija, ha solicitado formalmente a un juez que mantenga de forma estricta las visitas supervisadas entre Thomas y su hija en común, Louetta, de tres años.

Según los documentos legales obtenidos por TMZ, Willis denuncia que su expareja ha mostrado un "patrón persistente" de conducta imprudente y ha violado de forma continuada las órdenes judiciales dictadas el pasado mes de junio.

A pesar de que el régimen provisional establecía visitas supervisadas a partir del 20 de junio con vistas a pasar a pernoctaciones sin supervisión en agosto, la actriz afirma que Thomas solo ha completado cinco visitas y media debido a constantes disputas con las niñeras asignadas por el tribunal para controlar sus encuentros.

Rumer Willis paseando con su hija | Cordon Press

En la demanda, Willis alega varios episodios de grave imprudencia por parte del músico, señalando que en una ocasión quiso cruzar a pie con la menor una autopista de cinco carriles con un límite de velocidad de 88 km/h, u optó por caminar cerca de cuatro kilómetros con la niña bajo un calor extremo antes que alquilar un vehículo.

Asimismo, la documentación adjunta (que incluye testimonios de tres niñeras y conversaciones privadas) detalla cómo Thomas habría dejado a la pequeña con una supervisora durante un desfile del 4 de julio para posteriormente negarle la entrada al alojamiento donde se quedaba, o cómo se negó a aceptar a nuevas niñeras tras la baja por salud de la primera encargada.

Por su parte, Derek Richard Thomas ha respondido tajantemente a las acusaciones a TMZ sobre su paternidad y sobre presuntos consumos de sustancias, calificando las afirmaciones de Willis de "materialmente falsas y engañosas".

El músico acusa a la actriz de interferir en el régimen de visitas ordenado por el juez y ha solicitado que se mantenga el acuerdo de custodia compartida vigente.