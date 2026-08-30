Maisie Williams confiesa que pagó a una bruja por Internet para conseguir un papel y desvela si dio resultado

Maisie Williams interpreta a Antonia Owens, la hija de Sally Owens, el personaje interpretado por Sandra Bullock en Prácticamente magia 2, encarnando a la nueva generación de brujas de la familia.

Y parece que la actriz quiso tomarse muy en serio aquello de meterse en el universo de la película. Durante una entrevista con British Vogue, Williams confesó que, en un momento de su carrera, llegó a recurrir a una bruja que encontró por Internet para intentar conseguir un papel. Una decisión poco habitual que estuvo motivada por la desesperación.

Maisie Williams | Gtres

La intérprete de Juego de Tronos contó que pagó a esta supuesta bruja por Etsy para que realizara un hechizo con el objetivo de ayudarla a conseguir el personaje que quería. La experiencia, sin embargo, tuvo un resultado bastante menos mágico de lo que esperaba.

"Me dijo algunas cosas que tenía que decir cada noche. Y las repetía todas las noches", dijo Maisie, que siguió las introducciones, aunque sus esfuerzos resultaron infructuosos. "No sucedió", confesó.

Maisie Williams y Joey King en Prácticamente magia 2 | Warner Bros.

Williams también desveló que cree en las supersticiones: "No me gusta pasar por encima de tres alcantarillas seguidas".

"Me hace sentir que todo va a estar bien. Me hace sentir que tengo control sobre lo incontrolable, cosa que no es cierta", se sinceró.

Williams alcanzó la fama mundial siendo todavía una adolescente gracias a su papel de Arya Stark en Juego de Tronos. Después de ocho temporadas interpretando al personaje, la actriz ha buscado alejarse de aquella imagen y ha asumido proyectos sobre todo relacionados con el cine más indie.