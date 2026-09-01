Adriana Ugarte, rota por la muerte de Francesc Garrido, actor en El tiempo entre costuras: "No quiero creer que te has ido"

El actor Francesc Garrido ha muerto a los 56 años tras sufrir un infarto. El actor desarrolló una larga carrera tanto en cine, teatro como televisión.

Muchos son los grandes trabajo que deja a sus espaldas desde Mar adentro, Te doy mis ojos o, más recientemente, en la serie de atresplayer La novia gitana.

Pero uno de sus personajes más recordados es el del comisario Claudio Vázquez en El tiempo entre costuras, donde coincidió con Adriana Ugarte.

Así, tras conocer la triste noticia la actriz ha compartido una emotiva carta en su cuenta personal de Instagram para despedirse: "No QUIERO creer que te has ido, Francesc.

Podría decir millones de cosas de ti y me quedaría corta. Eras la única persona que me llamaba Ugarte. Me lo decías con TU VOZ. Con esa voz que me traía de vuelta a la tierra y con esos ojos que me gritaban 'calma, aquí estás a salvo'.

Tenías muchos dones. Uno de los más excepcionales era convertir un día caótico, imposible, desalmado, en el mejor día de tu vida. En la mejor oportunidad para hacer algo único que no olvidarías jamás.

Nunca he conocido a alguien que escuchara como tú. Escuchabas con todo el cuerpo. Con toda la piel. No he conocido a nadie que amara tanto las palabras. Daba igual lo que dijeras. Un buenos días en tu boca era una obra de arte. Y esa manera de mirar, de observar todo como si fuera la primera vez; un lugar, una comida, una persona. Lo celebrabas todo.

Celebrabas la vida de cada cosa. Y en ese abrazo incondicional al TODO de cada ser nos hacías sentir valiosos, nobles y vitales.

Hace pocos meses compartimos una charla en la ciudad en la que te conocí hace trece años. En Tánger. Te hablaba de la familia, de nuestros animales, de mis miedos. Tú escuchabas en silencio, mirabas al cielo como preguntando algo y luego sonreías y te reías bajito sorprendido. Y yo me sentía en calma. Porque si tú estabas presente, el mundo entero podía estar tranquilo.

Porque pisabas con amor, pisabas con sorpresa, pisabas con dignidad, con respeto, pisabas con talento y generosidad, pisabas con misterio. Con el misterio del ALMA. De un alma INMENSA.

GRACIAS POR TANTO.

TE ECHO MUCHO DE MENOS.

TE QUIERO MUCHO, MAESTRO.

TODO MI AMOR A TU FAMILIA".