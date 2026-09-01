Ariana Grande se ve obligada a adaptar sus conciertos en Londres tras sufrir una lesión: "Me estoy recuperando"

Ariana Grande afronta el cierre de su gira The Eternal Sunshine Tour en Londres con un contratiempo inesperado.

Y es que a falta de dos conciertos para acabar su serie de diez fechas en la capital británica (su única parada en Europa) antes de su parón indefinido, la artista estadounidense ha tenido que modificar el vestuario habitual de su espectáculo tras sufrir una lesión que le impide subirse al escenario con su calzado habitual.

Lejos de cancelar las fechas, la propia cantante acudió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores a través de sus historias de Instagram: "Mis queridos pétalos, quería avisaros de que necesitaré usar calzado cómodo para el show de esta noche (y posiblemente también para el de mañana), ya que tengo un vendaje debajo, recuperándome de una pequeña lesión", anunciaba.

Ariana Grande en sus historias de Instagram | Instagram Ariana Grande

La artista quiso aclarar el origen del percance descartando problemas de mayor gravedad: "No es un esguince ni nada muscular, ¡solo un corte profundo! Así, si me veis esta noche sin mis tacones característicos, o incluso si me cuesta un poco apoyar el pie, ¡esa es la razón!".

Pese al aparatoso corte, la intérprete mantuvo su habitual sentido del humor con respecto a su estatura sobre el escenario: "¡Me estoy recuperando! ¡Estoy deseando actuar para vosotros esta noche y mañana (aunque sea un par de centímetros más baja de lo normal)! Os quiero mucho".

Cumpliendo con su promesa, Ariana Grande apareció en el concierto luciendo unas botas planas tipo UGG en varios colores con las que pudo bailar sin arriesgar su recuperación, un gesto de adaptación al que también se sumaron algunos de su cuerpo de baile utilizando el mismo tipo de calzado cómodo.

El público londinense arropó por completo a la estrella del pop en su penúltimo show, celebrando su profesionalidad al no cancelar la fecha.

Con el concierto del 1 de septiembre, la cantante dará por concluida su exitosa gira internacional.