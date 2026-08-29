La desgarradora llamada de la hija de Rob Reiner a su hermano tras el asesinato de sus padres: "No encuentro a mamá"

El pasado 14 de diciembre, Rob Reiner y su mujer, Michele, fueron hallados sin vida en su hogar con múltiples heridas de arma blanca y el hijo mediano del matrimonio, Nick, fue detenido como el principal sospechoso de los asesinatos.

Fue su hija Romy quien descubrió los cadáveres y avisó a las autoridades y a su hermano mayor, Jake, quien ahora ha detallado en su primera entrevista cómo fueros esos momentos y la pesadilla en la que vive.

Rob Reiner, Michelle Reiner, Nick Reiner, Rony Reiner y Jake Reiner | Gtres

El hijo mayor del aclamado director ha contado que recibió una llamada de su hermana y la rechazó: "En ese momento pensé: 'Estoy ocupado, ya la llamaré'. Entonces, volvió a llamar inmediatamente, y en ese momento supe que algo andaba mal".

"Me dijo que nuestro padre había muerto y luego añadió: 'No encuentro a mamá'. Entré en estado de shock de inmediato", recordó en la entrevista.

Jake Reiner y Rob Reiner | Getty Images

Hace unos meses, Jake se abrió en una carta pública en la que señaló que tras recibir la noticia emprendió un viaje "insoportable" mientras su mundo se derrumbaba: "Estaba en trance. Lo único en lo que podía concentrarme era en que necesitaba llegar a la casa de mi infancia. Necesitaba llegar hasta mi hermana. Necesitaba entender qué demonios había pasado".

Su hermana Romy, de 28 años, no ha hecho declaraciones públicas hasta el momento. Su hermano Nick permanece detenido sin derecho a fianza tras ser acusado formalmente del asesinato de sus padres.