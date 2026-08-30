Lisa Kudrow revela la petición que más le molesta de los fans de Friends y que siempre rechaza: "No quiero hacerlo"

Lisa Kudrow siempre estará ligada a Friends como una de las seis protagonistas de la serie junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt Leblanc y al fallecido Matthew Perry.

Por ello, es frecuente que la intérprete hable en sus entrevistas sobre su etapa en la sitcom, quizás la más influyente del siglo XXI en su género, y desvele curiosidades o sentimientos sobre la misma. De hecho, recientemente confesaba que se sintió infravalorada en Friends.

Friends: Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc en 1997 | Cordon Press

Ahora, la actriz de Phoebe ha comentado que tiene una excepción relacionada con sus fans a pesar de no tener "ninguna queja sobre Friends ni sobre nada relacionado con la serie".

Kudrow dijo en el programa Fresh Air que no le importa que los fans le pidan que repita frases específicas de Phoebe o incluso que la llamen por el nombre del personaje, pero que no le gusta nada que le pidan que cante la canción favorita de muchos fans de Phoebe: Smelly Cat.

"A veces la gente me para y me dice: 'Oh, canta Smelly Cat'. No quiero hacerlo. De verdad que no quiero hacerlo", dijo.

En otra parte de la entrevista, Kudrow habló de lo mucho que disfrutó haciendo "cada parte" de Friends y de los lazos que forjó con sus compañeros de reparto.

"La relación con los demás actores fue muy buena; nos divertimos mucho. Eso es algo muy raro. Y hubo un respeto sincero y mutuo", comentó. "Fue una relación muy buena que requirió esfuerzo, y nos esforzamos. Fue genial. Todo fue genial".