Zendaya y Tom Holland se casan por segunda vez en una muy costosa y secreta boda repleta de famosos: "No quedó un ojo seco"

Las dos grandes estrellas de Hollywood, Tom Holland y Zendaya, han vuelto a celebrar su amor tras haberse casado en estricto secreto a principios de año.

Según publica en exclusiva The Sun, Zendaya y Tom Holland han celebrado una espectacular segunda boda valorada en 500.000 libras en el hotel de cinco estrellas Beaverbrook de Surrey.

Para blindar la intimidad de la fiesta de tres días de duración, la pareja alquiló el recinto entero de 1500 metros cuadrados y prohibió el uso de teléfonos móviles: "Tom y Zendaya hicieron todo lo posible para evitar que se filtrara cualquier información o fotografía, por lo que ni los invitados ni el personal tenían permitido usar sus teléfonos móviles”, declaró una fuente.

Entre los 250 invitados se encontraban rostros tan conocidos como Timothée Chalamet, Kylie Jenner o Robert Downey Jr.

Las celebraciones contaron con una cena de ensayo, banquetes de comida japonesa, fiestas en la piscina y un vistoso espectáculo de luces rojas y azules en homenaje SpiderMan, el superhéroe que los unió.

Durante la ceremonia en el bosque, los novios pronunciaron unas emotivas palabras que hicieron llorar a sus seres queridos: "La ceremonia fue preciosa y muy romántica. Tom y Zendaya también bordaron sus discursos; ambos fueron muy divertidos, pero también muy emotivos. No quedó un solo ojo seco en la sala. Son personas increíblemente trabajadoras y encantadoras, y esta boda espectacular ha sido la guinda del pastel de un año maravilloso para ellos", confesó una fuente a The Sun.

Según fuentes cercanas, la pareja y sus seres queridos desayunaron juntos el miércoles con champán aún disfrutando de la ceremonia, antes de marcharse por la tarde.

Este enlace culmina una historia de amor iniciada en 2016 durante los rodajes de Marvel y que ambos han intentado mantener siempre alejada de los focos.

De hecho, el propio actor británico explicó tiempo atrás a The Hollywood Reporter la firme postura de la pareja a la hora de resguardar su intimidad: "Nuestra relación es algo que protegemos mucho y queremos mantenerlo lo más sagrado posible. No creemos que se lo debamos a nadie. Es algo nuestro, y no tiene nada que ver con nuestras carreras".