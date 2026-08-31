Avance en exclusiva de Tiempo de Victoria: el thriller histórico sobre las horas previas al Desembarco de Normandía

El próximo 18 de septiembre llega a las salas de cine Tiempo de victoria, un intenso thriller que relata la increíble y desconocida historia de las horas previas al Desembarco de Normandía, la mayor invasión marítima jamás lanzada. En el vídeo de arriba no te pierdas un clip en exclusiva con el poderoso discurso de Andrew Scott.

La sinopsis oficial cuenta que sólo quedan 72 horas para el Día D y todo está listo salvo un elemento clave: el tiempo. El capitán James Stagg, jefe del servicio meteorológico británico, recibe el encargo de elaborar el pronóstico más trascendental de la historia.

Unas condiciones climáticas adversas podrían arruinar la mayor invasión marítima jamás lanzada, mientras que cualquier retraso podría suponer que los servicios de inteligencia alemanes descubran sus intenciones. El general Dwight D. Eisenhower deberá tomar la decisión que determine el destino de la Segunda Guerra Mundial.

Andrew Scott (Blue Moon, 1917) interpreta al meteorólogo que deberá analizar la viabilidad del Día D. Le da la réplica el ganador del Oscar Brendan Fraser (La ballena, Rental Family) dando vida al general Dwight D. Eisenhower, el hombre que tomará la decisión que determinará el destino de la segunda Guerra Mundial. Completan el reparto la nominada al Oscar Kerry Condon (Almas en pena en Inisherin), Chris Messina (Argo) y el ganador del Emmy Damian Lewis (Homeland).

Produce Working Title, estudio responsible de los oscarizados títulos El instante más oscuro (2017) y El topo (2011).