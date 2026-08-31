Acusan al príncipe Harry y Meghan Markle de querer presionar al rey Carlos: "Hacerse las víctimas y sacar algo de dinero"

El príncipe Harry y Meghan Markle se encuentran de nuevo en el Reino Unido. La pareja, que se ha instalado en una propiedad en la región de los Cotswolds donde escolarizarán a sus hijos Archie y Lilibet, continúa su batalla para obtener protección estatal.

Su equipo legal mantiene una intensa presión sobre la ministra del Interior, Shabana Mahmood, con el fin de revertir la decisión del organismo Ravec de retirarles la escolta financiada por los contribuyentes.

Sin embargo, la polémica se ha reavivado a raíz de las rotundas declaraciones de la presentadora Samara Gill en el canal TalkTV, quien ha asegurado en directo que cree que Harry y Meghan "quieren que se invada su privacidad en el Reino Unido" para poder presionar al rey Carlos a fin de que refuerce su seguridad.

"Creo que casi buscan un poco de intrusión de la prensa. Quieren que algún reportero novato o algún paparazzi que no esté al tanto vaya a su casa, porque la gente que sabe, sabe, y por cierto, es una casa enorme. Si has tenido la oportunidad de verla entre bastidores como periodista, yo he echado un vistazo, y tiene un ambiente parecido al de Montecito en los Cotswolds, sin revelar demasiado", dijo Samara sobre la pareja.

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Según la presentadora, la finalidad de esta postura sería acudir a la Corona para justificar la necesidad de escolta pública: "Creo que están esperando a que se invada su privacidad para poder acudir al rey, quejarse y volver a hacerse las víctimas, y así sacar algo de dinero, o intentar usarlo en contra de Ravec, que es el organismo que ha decidido que no reciban seguridad financiada por los contribuyentes, e intentar que Ravik pague con dinero de los contribuyentes".

Gill defendió que este movimiento responde a su estrategia habitual: "Creo que todo esto forma parte de la narrativa de victimización que ya se está difundiendo. La revista People ya ha sido informada esta semana por amigos de Meghan, quienes han expresado su profunda preocupación por Meghan y su seguridad".

Para finalizar, la periodista desestimó los temores expuestos por el entorno de la duquesa, recordando sus continuas apariciones públicas en eventos internacionales: "Bueno, eso sería divertidísimo si Meghan no fuera la que constantemente invade su propia privacidad, yendo a la Semana de la Moda de París, asistiendo a diversos eventos de gala en Hollywood, recorriendo el mundo".

"Es una tontería que estén preocupados. Hay una gran diferencia entre la cantidad de artículos escritos en tu contra y las amenazas reales a la seguridad, y no parecen ser capaces de encontrar la verdad en medio de todo eso, que es que, en mi opinión, no creo que estén tan amenazados. Simplemente están bajo escrutinio. Son solo una pareja con mala fama", concluyó rotundamente.