Will Smith reaparece abrazado a Jada Pinkett y habla en público de su "tumultuosa" y "brutal" relación

Jada Pinkett y Will Smith han sido los grandes protagonistas de la actualidad de Hollywood en estos días tras afirmar la actriz que durante los últimos 7 años han hecho vidas separadas.

Declaraciones que han sido muy polémicas junto a la publicación de las memorias de Jada, Worthy, donde se sincera sobre su difícil vida, cómo tuvo que vender drogas de joven, su matrimonio con Will Smith, la depresión que atravesó o su relación con sus hijos.

Hasta ahora Will Smith solo había hecho una pequeña publicación en Instagram donde se burlaba de toda la controversia que se ha formado. Pero Jada ha tenido un evento público en la Biblioteca gratuita Enoch Pratt en Baltimore donde ha acudido a presentar su libro. Una vez allí Will Smith sorprendió a todos los presentes al aparecer y hablar sin tapujos sobre su relación con Pinkett.

Will Smith aparece abrazado a Jada Pinkett en una biblioteca en Baltimore | Instagram Jada Pinkett

"Realmente quería salir y estar aquí para sostenerte de la misma manera que tú me has sostenido mí", empieza diciendo en un mensaje que dedicó a Jada. "Hemos tenido una relación muy, muy larga y tumultuosa. Lo llamamos brutuoso. Fue brutal y hermoso al mismo tiempo". Para después definir su unión como un "experimento público descuidado de amor incondicional".

"Al estar aquí ante vosotros hoy, soy más feliz que nunca en toda mi vida. He logrado todo lo que siempre he querido en toda mi vida", se sincera. "No queda nada que desee en este mundo: todos los premios, todo el dinero, la familia, todo lo que alguna vez he soñado", explica.

Will Smith con sus hijos y Jada Pinkett en una biblioteca en Baltimore | Instagram Enoch Pratt Free Library

Para después dedicar darle a Jada Pinkett el espacio que se merece: "Y esos sueños se construyeron en gran medida sobre la base de los sacrificios de Jada. Hubo muchas ocasiones en las que Jada dejó su carrera a un lado para que yo pudiera seguir mis sueños".

"¿Puedes presentarte y amar a alguien por el resto de tu vida, incluso cuando no estás de acuerdo con esa persona? Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida".

Un total de 13 minutos de conversación de Will, quien estaba también acompañado por sus tres hijos, hasta que Jada dijo: "Se acabó el tiempo, cariño", ya que su charla tenía que comenzar.