Los hijos de Jada Pinkett y Will Smith, preocupados por su padre por las revelaciones de su madre en sus memorias: "Esto no ayuda"

La familia de Jada Pinkett Smith y Will Smith siempre se ha caracterizado por su sinceridad y su naturalidad relatando públicamente anécdotas familiares y pequeños secretos. Dicha sinceridad se ha acentuado a lo largo de estas semanas en las que Jada ha compartido impactante declaraciones con motivo de la promoción de su libro de memorias titulado Worthy.

En el libro, la actriz ha hablado sin tapujos sobre su infancia vendiendo drogas y ha compartido detalles de su matrimonio con Will Smith, revelando, entre otras cosas, que llevan 7 años haciendo vida por separado, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Al sincerarse sobre los asuntos más íntimos de su vida privada y la conciliación familiar, el asunto también ha salpicado a sus hijos Willow y Jaden, y su hijastro Trey. Durante una entrevista con InStyle, Jada ha compartido cómo preparó a sus hijos para la publicación y ha asegurado que no dudó en contar con su propio consentimiento.

"Lo que hice fue decirles lo que hay en el libro, qué historias iba a contar sobre ellos específicamente y preguntarles si estaban de acuerdo con eso", ha asegurado la actriz. "Willow lo ha leído, es una lectora ávida y es la próxima autora de la familia".

Jada ha asegurado que a su hija "le encantaron" las memorias "incluso antes de que fueran editadas". "No podía esperar y me dijo: 'Mamá, me llevaré esta copia. Tengo que terminar mi lectura'. Estaba muy emocionada por eso", ha relatado. "Pero a los chicos Jaden y Trey, simplemente les dije lo que contenía. Eventualmente lo leerán".

Sin embargo, ante el revuelo que se ha formado en torno a su libro tras las múltiples declaraciones que Jada ha realizado durante los últimos días sobre la dinámica y el estado de su relación con Will, parece que los tres hijos reclaman privacidad y "se sienten mal por su padre con todo lo que está ocurriendo", según ha compartido una fuente con ET.

"Saben que ha pasado por muchas cosas últimamente y esto no ayuda", ha afirmado. "Desearían que algunos de los asuntos privados de su familia siguieran siendo privados".

Will, por su parte, recientemente ha roto su silencio sobre las importantes revelaciones de Jada y, además, la fuente ha asegurado que, durante este tiempo, "ha estado tratando de mantenerse ocupado y ha estado saliendo con sus buenos amigos y sus hijos".

"Está tratando de no dejar que ningún ruido exterior lo afecte", ha compartido. "Will ama a Jada y siente que siempre la ha apoyado y siempre lo hará. Ha estado tratando de brindar apoyo y al mismo tiempo cuidar de sí mismo".