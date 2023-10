Will Smith se burla de todo el revuelo con Jada Pinkett y sus memorias en este vídeo

Jada Pinkett acaba de publicar Worthy, un libro sobre sus memorias donde ha revelado muchos datos sobre su vida privada que todos desconocían. Aunque, antes de salir a la luz, la actriz ha realizado una serie de entrevistas que están generando mucha controversia.

En una entrevista para NBC News hace unos días Jada confesó quellevaba haciendo vida separada de Will Smith desde el año 2016 pero que no habían querido hacerlo público hasta ahora ya que no estaban preparados.

Estas declaraciones han creado mucha polémica, sobre todo porque poco después reveló a Variety que tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022sintió que su relación con el actor se recompuso y que se fue de allí "como su esposa".

Sin duda, muchas declaraciones que están siendo muy comentadas en las redes sociales y, en medio de todo este revuelo, se espera saber lo que piensa Will Smith. Hasta ahora, el intérprete de Men in Black solo se ha expresado a través de un email que envió a New York Times donde comentó que tras años de matrimonio había estado sufriendo "ceguera emocional" pero las memorias de Jada lo había despertado.

Pero, ahora, ha querido poner un toque de humor a todo lo que está pasando y ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram que ha titulado "declaración oficial".

En el post vemos a Will Smith sentado en en una silla frente a una chimenea mientras dice "tengo algo para ti, mi opinión..." y después estornuda para ver en la imagen un zoom out donde va saliendo de la casa, después se ve una catatara, una selva, un huracán y termina en una paradisíaca playa.

Esta publicación no ha sido la primera de Will desde las palabras de Jada, hace unos días subió otro vídeo, también con un toque de humor, donde se le veía durmiendo en un barco.

"Notificaciones off", escribía en el post. Para después leer sobre el vídeo. "Gracioso hecho sobre mi, puedo echarme una siesta casi en cualquier sitio".

De hecho, hasta Jada Pinkett quiso contestar a Will en uno de los comentarios que recibió al poner dos emoticonos riéndose. Lo que revelaría que ambos tienen una buena relación en este momento.