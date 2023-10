CASADOS DESDE 1997

Jada Pinkett confiesa que lleva 7 años viviendo separada de su marido Will Smith

Jada Pinkett ha revelado que desde hace siete años Will Smith y ella viven separados y que no han formalizado su separación porque no estaban "listos". Unas llamativas declaraciones ya que durante estos últimos años sí se ha visto a la pareja acudir juntos a varios eventos públicos como hicieron en la sonada gala de los Premios Oscar.