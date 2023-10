Jada Pinkett afirma que su relación con Will Smith se recompuso tras su bofetón a Chris Rock en los Oscar: "Me voy de aquí como tu esposa"

Jada Pinkett Smith se encuentra en el foco de atención con motivo de la promoción de su libro de memorias titulado Worthy donde relata sus memorias sincerándose sobre su complicada infancia vendiendo drogas y compartiendo algunos aspectos de su vida más intima y su matrimonio con Will Smith confesando, entre otras cosas, que llevan siete años separados, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ante tal impactante noticia, muchos han recordado la polémica ocurrida en la gala de los Oscar 2022 cuando Will le dio una bofetada a Chris Rock al grito de "mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca" después de que el cómico y presentador de la ceremonia realizara un desafortunado comentario sobre la alopecia que sufre Jada durante su discurso.

La Policía de Los Ángeles se preparó para arrestar a Will Smith tras la bofetada a Chris Rock en los Óscar | Getty

Tras las recientes declaraciones de Jada, podemos deducir que, en ese momento, Will y ella ya no mantenían una relación en la que se tratasen como marido y mujer. Sin embargo, durante una entrevista con Vanity Fair, Jada ha admitido que el incidente y aquellas palabras cambiaron la dinámica de su relación con Will y que, incluso, reforzaron su matrimonio y su compromiso.

"Cuando estaba sentada en los Oscar, me di cuenta. Tan pronto como dije: Oh, vaya, ¿le pegaste a Chris?", ha comenzado a relatar Jada. "Pensé, voy a viajar contigo. No vine a este lugar como tu esposa, pero me voy de aquí como tu esposa porque tenemos una tormenta que afrontar juntos. No voy a dejarte de lado".

Jada ha confesado que, aunque a ella misma le sorprendió que Will se refiriera a ella como su "esposa" porque en ese momento ya llevaban seis años separados, desde aquel día han hecho "un trabajo muy profundo juntos" para mejorar su relación.

En su libro, Jada ha revelado más detalles sobre dicho suceso compartiendo también cuál es el estado de su relación con Chris en la actualidad y confesando que, incluso, el actor le pidió una cita en el pasado.