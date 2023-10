Jada Pinkett asegura que "no engañó" a Will Smith y que asumió el papel de "mujer infiel"

Jada Pinkett Smith publica este 17 de octubre sus memorias en un libro titulado Worthy donde se sincera sobre los aspectos mas íntimos y privados de su vida compartiendo su experiencia lidiando con la salud mental, hablando sobre la relación que mantiene con sus hijos y revelando detalles sobre su matrimonio con Will Smith.

Recientemente y con motivo de la promoción del libro, la actriz compartió una impactante noticia anunciando que ella y el actor llevan haciendo vidas separados desde hace 7 años, declaraciones a las que el propio Smith ha respondido rompiendo su silencio.

Ante la impactante revelación de la actriz sobre su matrimonio, muchos seguidores de la pareja han recordado el episodio de su programa familiar Red Table Talk donde los actores explicaron la pasada infidelidad de Jada hacia Will con August Alsina y han asumido dicho acto como la causa de su divorcio. Sin embargo, durante una entrevista en TalkShopLive, Jada se ha pronunciado y ha insistido en que sus palabras han sido malinterpretadas y relacionadas equivocadamente con cuestiones del pasado.

"Sólo necesito que la gente sepa que no engañé a Will Smith. No importa lo triste que se viera en esa mesa. Y cuando leas este libro, comprenderás por qué ocurrió el programa de Red Table Talk en primer lugar", ha compartido Jada refiriéndose a ese episodio en concreto que tuvo lugar en 2020 en el que afirmó que ella y Will habían "decidido que iban a separarse por un período de tiempo".

August Alsina y Jada Pinkett | Getty

A pesar de que su separación no se ha confirmado hasta ahora y que, por el momento, no se ha formalizado como divorcio, Jada ha afirmado que ambos se encuentran "en un lugar realmente bonito". "Estoy en un lugar de paz. Estoy en un lugar de felicidad. Y con toda sinceridad, amo el lugar donde estoy", ha revelado. "En cuanto a Will, mi relación con él, ya sabes, pasamos por ese largo período de separación... para poder viajar por separado y hacer un viaje juntos. Y parece que hemos llegado a un lugar realmente bonito juntos. Así que estoy feliz. Sí, ahí es donde estoy. En este capítulo de mi vida, finalmente soy feliz".

En cuanto a los motivos de haber mantenido en secreto su separación, Jada ha admitido: "Pensamos que eso era lo que se suponía que debíamos hacer hasta que maduráramos y nos metiéramos en alguna terapia, y nos dimos cuenta de que eso no era algo realista. Hay tanto amor, ya sabes, entre nosotros".

"Alguien preguntó si había una oportunidad para que Will y yo volviéramos a estar juntos. Y, sabes, Will y yo somos, somos familia, y sé que de lo que hablamos en el programa Today fue de esta gran separación, y estábamos separados, y no lo sabíais porque no sentíamos que fuera algo que compartir, porque estábamos tratando de descubrir qué significaba eso", ha relatado Jada refiriéndose al programa de Today en el que le preguntaron por los motivos por los que no compartieron su separación.

"Luego, han sucedido cosas diferentes en los últimos dos años y Will y yo hemos estado sanando mucho juntos", ha compartido. "Y, ya sabes, hemos regresado a esta interdependencia, este bonito espacio amoroso entre nosotros. Y somos familia. Y lo estamos descubriendo. Y es precioso descubrirlo. Ha sido precioso. Tengo mucho amor".

Will Smith y Jada Pinkett en los Oscar 2022 | Cordon Press

Durante una entrevista con Times, Jada también ha revelado que su supuesta infidelidad con Alsina no se trató realmente de "un enredo", sino de una relación porque en ese momento Will y ella ya estaban separados, pero el actor "no estaba listo" para hacer pública su separación. En ese momento, "su codependencia se hizo presente" y Jada decidió "aceptar la narrativa de una esposa adúltera" para que Will "saliera ileso".

"Hay que recordar dónde estaba nuestra relación en ese momento. Se suponía que íbamos a sentarnos a la mesa y decir: Estamos separados y lo estamos resolviendo", ha compartido la actriz. "Pero Will no estaba preparado para eso y entonces mi codependencia se activa y pienso: Quiero que salgas de esto lo más ileso posible. Entonces, si eso significa que asumo la narrativa de una mujer infiel, lo haré'".