La vida familiar de Aaron Taylor-Johnson: su mujer dirigió Cincuenta sombras, se llevan 24 años de diferencia, y fue padre adolescente

Aaron Taylor-Johnson lleva una larga carrera en Hollywood, aunque solo tiene 33 años, y muchas opciones por delante.

Aunque ha aparecido en diversos blockbusters como las películas de Marvel, Animales nocturnos o Bullet train, lo cierto es que Aaron ahora podría estar a las puertas de convertirse en una estrella incontestable.

Y es que según se revelaba hace unas horas, el actor ha sido el elegido para encarnar al nuevo James Bond, y la oferta está sobre la mesa esperando su confirmación.

El británico se ha alzado con el codicioso papel, aunque por el momento no se ha firmado nada, por lo que está recibiendo mucha atención por parte de los fans. Y muchos que no conocían su vida personal se han sorprendido de que ya tenga hijas tan mayores o que esté casado con una conocida directora. Te explicamos la historia de su familia.

Aaron Taylor-Johnson y la directora Sam Taylor-Johnson, de 57 años

Aaron está casado con Sam Taylor-Johnson, cineasta de Hollywood y directora de la primera entrega de Cincuenta sombras de Grey.

La polémica siempre ha rodeado su relación en la opinión popular, tomando más fuerza en los últimos años mientras se va tomando conciencia social de los desequilibrios de poder en relaciones con mucha diferencia de edad. Pero Aaron no duda en defender su matrimonio.

Sam y Aaron se conocieron en una audición para la película Nowhere Boy, y comenzaron a salir alrededor del 18 cumpleaños del actor. Sam tenía 42 años.

Poco después se comprometieron y tuvieron a su primera hija, Wylda Rae, aunque Sam ya tenía hijas de una relación anterior, con las que se lleva 7 y 17 años. En 2012 tuvieron a Romy Hero y ese mismo año se casaron en Inglaterra.

12 años después su relación sigue fuerte, e incluso en 2022 celebraron su décimo aniversario de casados con una ceremonia de renovación de votos.

Cuando reciben críticas sobre su diferencia de edad o acusaciones de que Sam pudo haberle hecho 'grooming' al actor, que era tan joven (y tal vez menor) cuando se conocieron, Johnson asegura que él "ya sabía que iba a ser un padre joven". Tanto es así que en las fotos más recientes con su hija mayor algunos la confunden con su hermana, pues se llevan menos edad entre ellos que Aaron con su mujer.

El intérprete por lo general mantiene muy separada su vida familiar de la profesional, aunque hace unos meses decidió responder:

"Fue como un instinto en mis entrañas", explica sobre enamorarse de Sam. "Yo sabía que iba a tener una familia grande. Sabía que iba a ser un padre joven. Sabía que iba a tener muchos hijos", afirma.

"Estoy intentando ser lo más sincero posible. Probablemente ya haya hablado más de mis hijas y Sam de lo que he hecho antes. Realmente no tengo nada que ocultar, y estoy seguro de lo que tenemos. Pero no voy a destapar cosas que son preciadas para mí", terminaba cerrando.