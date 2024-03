Se desvela que Aaron Taylor-Johnson sería el nuevo James Bond en sustitución a Daniel Craig: "El trabajo es suyo"

La estela que han dejado las películas de James Bond es imborrable. Desde que comenzó la franquicia del mítico agente secreto en 1962 ha habido un total de seis actores que se han puesto en la piel del personaje.

El último en hacerlo fue Daniel Craig, dejando un papel muy codiciado dentro del mundo del cine vacante. Las papeletas han recaído durante estos últimos meses en varios intérpretes, incluso sobre el ganador del Oscar a Mejor Actor, Cillian Murphy, que ya dejó muy clara su opinión contestando si sería o no James Bond.

Ahora, parece que finalmente es el británico Aaron Taylor-Johnson quien está teniendo la oportunidad de conseguir este papel tan deseado. El actor de 33 años podría ser el elegido, pero aún no ha habido confirmación por su parte ni se sabe si ha aceptado o no el papel, según ha contado una fuente a The Sun: "El trabajo de Bond es para Aaron, si desea aceptarlo. La oferta formal está sobre la mesa y están esperando recibir respuesta". En caso de hacerlo, se convertiría en el séptimo actor en lograrlo.

Eon Productions es la productora encargada de hacer las películas de James Bond y parece ser que todo se está preparando para comenzar este mismo año: "Por lo que Eon sabe, Aaron va a firmar su contrato en los próximos días y pueden empezar a prepararse para el gran anuncio".

Se creía que todo lo relacionado con esta nueva producción de James Bond se había retrasado por las huelgas que ha habido en Hollywood, pero fuentes internas han confirmado también que se está trabajando en el guion y que la producción está programada para realizarse en Pinewood Studios en Buckinghamshire.

Aaron Taylor-Johnson con su Globo de Oro | Gtres

Aaron Taylor-Johnson es ganador de un Globo de Oro y ha sido nominado a dos BAFTAs. Se habría impuesto ante otros grandes actores que se rumoreaba que podían estar entre los candidatos a Bond. Además de Cillian Murphy, figuraban en la lista: Idris Elba, Henry Cavill o James Norton. El actor ha sido preguntado en otras ocasiones sobre la posibilidad de hacer de James Bond y en la última ya dijo a Numero: "Me parece encantador y maravilloso que la gente me vea en ese papel. Lo tomo como un gran cumplido".

Parecía difícil encontrar un sustituto para Daniel Craig. La productora de James Bond, Barbara, ya había dicho que llevaría tiempo elegir al próximo 007 a Variety: "Es una gran decisión. No es solamente hacer un casting para un papel. Es repensar a dónde vamos". Aunque no haya confirmación, parece que de momento hay un candidato real que en los próximos días puede confirmar lo que tanto tiempo se ha estado esperando.