Aaron Taylor-Johnson, harto de las críticas por la diferencia de 24 años con su mujer: "No tengo nada que ocultar"

El matrimonio deAaron Taylor-Johnson y Sam Taylor-Johnson es uno de los más longevos de Hollywood, aunque siempre ha estado rodeado de polémica y en los últimos años, en los que se ha arrojado más luz a la problemática del tema de la diferencia de edad, más aún. Los comentarios sobre 'grooming' y críticas al romance son cada vez más abundantes en las redes sociales de ambos.

Y es que la pareja comenzó a salir alrededor del 18 cumpleaños de Aaron, cuando Sam tenía 42 años. Poco después se comprometieron y en poco más de un año tenían a su primera hija, Wylda Rae. En 2012 tuvieron a Romy Hero y ese mismo año se casaron en Inglaterra.

El popular actor suele mantener su vida familiar muy al margen de su carrera, y es una de las estrellas más reservadas de su generación. No obstante Aaron ahora ha ofrecido unas declaraciones donde deja más que claro que está harto de las críticas sobre su relación, de 24 años de diferencia, en un reportaje con Esquire.

Cuando el entrevistador repasa su colaboración creativa con su mujer, confiesa que nota "como si se activara una alarma silenciosa" en el actor, reticente a hablar de su relación, pero aclara:

"No sé, no sé si eso se ajusta a la realidad. Sí, hemos trabajado juntos, conocí a Sam como actor y directora, creo que somos geniales colaborando. Pero eso no es por lo que me enamoré de ella. Fue como un instinto en mis entrañas", cuenta. Y asegura que ya desde antes "sabía que iba a tener una familia grande. Sabía que iba a ser un padre joven. Sabía que iba a tener muchos hijos", afirma.

"Estoy intentando ser lo más sincero posible. Probablemente ya haya hablado contigo más de mis hijas y Sam de lo que he hecho con nadie antes. Realmente no tengo nada que ocultar, y estoy seguro de lo que tenemos. Pero no voy a destapar cosas que son preciadas para mí", aclara tajante, poniendo "un muro", según describe el entrevistador, para dejar de hablar de Sam.

Una familia que, pese a las opiniones o críticas de los demás, tienen claro su vínculo, y recientemente todos se han mudado a Reino Unido, cerca de donde crecieron, pues como a muchos otros la 'llamada de casa' tiró de ellos con la pandemia. Hace un año también renovaron sus votos con una romántica ceremonia por su décimo aniversario.