Tom Holland habla del amor incondicional de Zendaya y lo que ha aguantado durante 10 meses: "Es una bendita"

Zendaya y Tom Holland han confirmado una vez más que son una de las parejas más solidas en Hollywood y su amor no ha parado de crecer desde que se conocieron en el set de rodaje de 'Spiderman: Homecoming' en 2016. La pareja es muy privada con su relación y su vida personal, pero desde que se confirmó su relación en 2021 no han dudado en presumir en varias ocasiones de su amor, tanto es así que hace unas semanas pillaron a la actriz de 'Euphoria' luciendo un anillo con las iniciales de Tom.

Ahora, Zendaya ha vuelto a demostrar, una vez más, lo enamorada que está de Holland y es que el actor se ha dejado crecer el pelo llevando un look inspirado en 1979 que ha despertado todas las miradas para el rodaje de 'The Crowded Room', la nueva serie de Apple TV+. Además, para interpretar a Danny Sullivan, un criminal con trastorno de identidad, tuvo que teñirse el pelo marrón oscuro y, al parecer, a Tom tampoco le ha apasionado demasiado el cambio.

"No me gusta que mi pelo sea tan oscuro. Me gusta mi pelo como es, como el de mi madre, un poco rojizo. Fue duro. Fue una parte de la serie que no se me olvida, eso seguro", ha confesado para 'Radio Times'.

Sin embargo, esta etapa no solo ha sido dura para él, también lo ha sido para Zendaya que ha confirmado lo enamorada que está del actor tras soportar ese corte de pelo durante casi un año. Tom, que ha sido muy consciente de ello, no ha dudado en agradecérselo: "Tuve flequillo. Bendita Zendaya, tuvo mucho que soportar conmigo viéndome así durante 10 meses, fue fuerte".

Holland ha confesado en varias ocasiones lo difíciles que han sido los meses de rodaje de 'The Crowded Room' en los que debía compaginar también su labor como productor, tanto que ha afirmado que el papel le "rompió" y ha anunciado que va a tomarse un descanso como actor.

"En mi carrera, siempre he sentido que he sido muy bueno dejando el trabajo en el trabajo, y por primera vez con 'The Crowded Room' realmente comenzó a afectar a mi vida personal", ha comentado y ha añadido: "Llegaba a casa del trabajo, me miraba en el espejo y lo veía a él. Así que tardé un tiempo en descubrir cómo acostarlo y despertar a Tom, seguir con mi vida y ser yo mismo. Pero lo descubrí y estuve muy feliz y sano".

"Creo que una gran razón es que cuando haces una película, el rodaje suele extenderse cuatro meses y eso sería ya considerado una película larga, pero 'The Crowded Room' fueron 10 meses interpretando a este personaje cada día. Realmente me encontré transformándome en él en algunos momentos. Y obviamente, tuve esa locura de peinado", ha relatado.