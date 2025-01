Sin Tinder y a lo loco: las formas más peculiares de encontrar pareja de las estrellas de Hollywood

Conocerse en un bar o a través de amigos comunes, ser compañeros de clase o del trabajo son quizás las formas más sencillas de encontrar pareja y, en tiempos modernos, también el Tinder y otras aplicaciones de citas. Pero hay quien busca el amor en lugares más insospechados y de las formas más curiosas, como es el caso de varias estrellas de Hollywood. Desde citas a ciegas a flirteos tras las cámaras, pasando por el robo de una hamburguesa, repasamos los flechazos más peculiares del famoseo yanqui.

Aaron Taylor-Johnson

Convertido en uno de los rostros más populares del momento, al que hemos visto recientemente en Nosferatu y Kraven The Hunter, el británico Aaron Taylor-Johnson conoció a su esposa, la directora Sam Taylor-Wood, cuando él hizo el casting para la primera película de ella, Nowhere Boy, sobre la juventud de John Lennon. No es raro que gente del mundillo del cine acaben liados. Lo que llama la atención es la diferencia de edad: él solo tenía 18 años y ella 41 y, por entonces, estaba casada. Según han contado, se mantuvieron profesionales durante el rodaje, aunque había mucha química entre ellos. Tanto, que todo el mundo en el set lo percibió. Hicieron pública su relación cuando se estrenó la película y Aaron tenía 19 años.

Sam Taylor-Johnson y Aaron Taylor-Johnson de premiere | Getty

Ryan Reynolds y Blake Lively

La siguiente pareja (muy de actualidad por su pelea con Justin Baldoni) coincidió también en un rodaje, el de Green Lantern, pero no comenzaron su relación ahí (Ryan estaba casado con Scarlett Johansson), sino un año más tarde y cuando ambos estaban viendo a otras personas. De hecho, tuvieron una peculiar cita doble, tal y como contó Reynolds en SiriusXM Entertainment Weekly Radio: "Tuvimos una cita doble: ella estaba en la cita con otro chico y yo estaba con otra chica. Fue la cita más incómoda para las respectivas partes porque nosotros éramos como fuegos artificiales que se cruzaban. Fuimos amigos durante mucho tiempo, lo cual creo que es la mejor manera de tener una relación, comenzar como amigos".

Ryan Reynolds y Blake Lively | Gtres

Salma Hayek

Según la mexicana Salma Hayek, nunca se le dio bien la búsqueda de pareja y tuvo muchos romances con gente un tanto indeseable. No obstante, finalmente encontró el amor y lo hizo con el magnate de la moda de lujo François-Henri Pinault y gracias a una cita que le organizaron sus amigos sin ella saberlo. "La primera cita con mi esposo empezó mal", dijo Hayek a la revista Latina. "No sabía que era una cita. Yo pensaba que iba a un evento y luego había una persona allí. Mis amigos me hicieron creer que iba a un evento, ¡porque sabían que no iría a una cita! Yo estaba enfadada. Y él no lo sabía, porque pensaba que yo sabía que él venía solo para conocernos. Empezó muy mal, pero, como pueden ver, terminó feliz".

Salma Hayek y Francois Henri Pinault | Gtres

Jeffrey Dean Morgan

Otra cita a ciegas unió a dos estrellas de series, Jeffrey Dean Morgan, conocido sobre todo por su papel de Negan en The Walking Dead, y Hilarie Burton de One Tree Hill. Él, por entonces, trabajaba en la serie Sobrenatural y fue uno de sus compañeros de reparto, Jensen Ackles, quien los juntó. Así lo contó en Instagram Jeffrey en 2021 para celebrar su 12 aniversario: "Jensen supo que era la chica adecuada para mí. He estado con ella desde esa noche. De hecho, después de dos hijos... uno de 11 años (¡haz la cuenta!) finalmente nos casamos... y nunca podría haber imaginado esta clase de felicidad. He tenido muchas aventuras... y estoy planeando otras nuevas mientras escribo esto. Gracias, Jensen y Danneel, por arriesgarse a lo desconocido".

Paul Mescal y Phoebe Bridgers

Lo del actor de Gladiator y la cantante Phoebe Bridgers empezó con un tonteo a la vista de todo el mundo. En Twitter, concretamente, aunque ya no está disponible. Ella escribió: "He terminado 'Normal People' [serie protagonizada por Mescal] y ahora estoy triste y caliente, oh, espera". Él, impactado porque su serie hubiese gustado a la cantante, contestó "Estoy oficialmente muerto". Bridgers añadió "Nooo, no mueras, tienes tanto talento, jaja" y Mescal tuitéo "Demasiado tarde... muerto". Suponemos que después de eso alguno de los dos abrió DM y las chispas siguieron saltando pero en privado.

Paul Mescal y Phoebe Bridgers | Getty

Kate Winslet

La forma de conocerse de Kate Winslet y Edward Abel Smith (su marido desde 2012) no es fácil de recrear por el común de los mortales, ya que empieza con unas vacaciones en una isla privada. En concreto, la del multimillonario Richard Branson. Ella estaba allí con sus hijos en 2011 y fueron sorprendidos por un incendio en la casa. Al escapar, se cruzó con Edward que era, según ella, "el único tipo con una linterna frontal y zapatos", lo cual le debió resultar muy atractivo dada la situación.

Kate Winslet y su marido Ned Rockandroll | Gtres

Lily Tomlin

Lo de Lily Tomlin y Jane Wagner lo podríamos definir como "amor al primer guion". Lily fue a ver la obra de teatro de Jane titulada J.T. y quedó maravillada. Tanto, que pensó que le gustaría escribir algo a cuatro manos con ella y, a través de una amiga en común, fue a verla a un hotel y rápidamente se enamoró. El problema era que al día siguiente tenía que irse de Nueva York a Chicago para un espectáculo que tenía allí, pero nada más terminar su compromiso laboral voló de nuevo a Manhattan para pedirle salir.

Lily Tomlin y Jane Wagner | Getty

Orlando Bloom y Katy Perry

Ella era una famosísima cantante y él un actor popular. Pero lo que parece un glamouroso cuento de hadas empezó con una hamburguesa de la famosa cadena californiana In-N-Out. Eso sí, no en un local cualquiera, sino en los Globos de Oro. Orlando se deslizó hasta la mesa de Katy para robar una hamburguesa y ella no se lo impidió, según contaría después, porque le pareció mono. Esa sería la excusa perfecta para entablar conversación después en una fiesta posterior a la gala en la que surgió la chispa entre ellos. Llevan casados desde 2016 y tienen juntos una hija, Daisy, de cuatro años de edad.

Katy Perry y Orlando Bloom | Getty Images

Y tú, ¿conoces más parejas de famosos que se hayan conocido en curiosas circunstancias?