¡El amor no ha muerto! 7 parejas de Hollywood que siguen y cuál es su secreto

Miley Cyrus y su 'Flowers' ha asaltado el número uno de todas las listas cantando a los cuatro vientos lo bien que está sola tras terminar su relación sentimental con Liam Hemsworth en no precisamente buenos términos y contándonos que puede comprarse flores ella misma. Capitaliza así su mediática ruptura (¡bien por ella!) a la par que nos regala un himno empoderante para pasar página.

En otro punto del planeta, pero conectadas por un mismo sentimiento universal, Shakira aireaba algunos trapos sucios de su separación con Piqué en su sesión con Bizarrap también con la intención de dar carpetazo al asunto y seguir adelante. Y una tercera cantante, SZA, le daba una vuelta de tuerca a esto de los cierres amorosos convertidos en canciones, aunque con un enfoque más fuertecito: su 'Kill Bill' fantasea con la idea de vengarse de un exnovio.

Parece que hay un hilo común, una tendencia o, simplemente, una coincidencia temática temporal que nos lleva a preguntarnos: ¿ha muerto el amor y ya no quedan parejas en Hollywood que siguen unidas a pesar de las adversidades y el paso del tiempo? Pero no, aún hay algunas que resisten contra viento y marea.

1. Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick

Puede que la vida sentimental de Carrie Bradshaw haya sido muy agitada, pero Sarah Jessica Parker, en cambio, cumplirá este año 26 años casada con el mismo hombre, el también actor aunque menos mediático Matthew Broderick. En alguna ocasión, él ha contado que Sarah Jessica le hace reír mucho y tienen un vínculo muy fuerte de amistad, que la comunicación es muy importante y "no irse nunca a la cama enfadados", mientras que ella ha dicho que no airear sus trapos sucios en la prensa también es clave.

Sarah Jessica Parker y su marido Matthew Broderick | Getty

2. John Corbett y Bo Derek

Y de Carrie Bradshaw saltamos a su exnovio en 'Sexo en Nueva York', Aidan, o lo que es lo mismo, el actor John Corbett, quien lleva casado desde 2002 con la actriz Bo Derek, conocida principalmente por su paso por la comedia '10, la mujer perfecta'. En una ocasión, Corbett comenzó a la revista People que su secreto era "infinita paciencia y casi cero ego". Además, fue muy poco prosaico a la hora de describir su relación: "Somos demasiado viejos para llamarnos almas gemelas, eso es para Romeo y Julieta. Esto es más: hey, intento no tirarme pedos demasiado fuertes en tu presencia". Ella, en otra entrevista, dijo que él es muy divertido, así que todo encaja. Lo mejor es que tienen un rancho enorme en la costa californiana, así que suponemos que pueden dar rienda suelta a su flatulencia con suficiente espacio.

La pareja de John Corbett y Bo Derek | Getty

3. Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Cuando Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas empezaron su relación allá por el año 2000, mucha gente se echó las manos a la cabeza por su diferencia de edad, 25 años, y se pensó que era el típico caso de señor mayor que se busca una jovencita y luego la cambia por la siguiente. Nada más lejos de la realidad. "La constante es el amor y el respeto. Nunca hemos perdido nuestro sentido del humor y disfrutamos de la compañía del otro", dijo la actriz en una entrevista en WSJ. Aunque tuvieron una ruptura en 2013, siguen juntos desde entonces y tienen dos hijos, Carys Zeta y Dylan Michael Douglas, ambos ya mayores de edad. Catherine también ha hablado del privilegio de su profesión y posición para mantener su relación sentimental: "Mi esposo y yo pasamos mucho tiempo juntos porque, a diferencia de muchas parejas, nunca hemos tenido un trabajo de 9 a 5. Hemos vivido en las Bermudas durante 12 años criando a nuestros hijos". Así, cualquiera.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas | Getty

4. Matt Damon y Luciana Bozán Barroso

Lo de pasar tiempo juntos de Michael y Catherine es una idea que otros comparten, incluso llevándola más lejos. "Tenemos una regla de dos semanas. Nunca estoy fuera de casa más de dos semanas", explicó Matt Damon sobre el secreto de su matrimonio a YourTango, "Pienso que necesitas estar con la persona a la que amas tanto tiempo como sea posible y mi esposa es mi alma gemela. No me gusta estar separado de ella". Ella es Luciana Bozán Barroso, una camarera que Matt conoció cuando, durante el rodaje de 'Pegado a ti', salió con sus compañeros a tomar algo a un bar. La película es de 2003 y ellos se casaron un par de años después.

Matt Damon y su mujer, Luciana Barroso | Getty Images

5. Rob Lowe y Sheryl Berkoff

El actor de 'El ala oeste de la Casa Blanca' y 'Parks and Recreation', entre otras muchas ficciones, está casado desde 1991 con la maquilladora Sheryl Berkoff, razón por la que la suya se pone siempre como ejemplo de las relaciones más duraderas de Hollywood. Lo interesante es que Rob Lowe ha sido muy honesto al asegurar, en el podcast The Goop Fellas, que nunca han tenido problema en acudir a terapia de pareja si lo han necesitado. "Siempre salgo sintiéndome aún más conectado [con su pareja], pero creo que la gente lo ve como una señal de problemas". Además, dio un curioso consejo sobre cómo conseguir una relación larga, haciendo un símil con el casting de una película: "Es muy importante a quién eliges. Siempre le digo a la gente: si puedes casarte con tu mejor amigo, hazlo. Todo lo demás va y viene".

6. Kristen Bell y Dax Shepard

Otra pareja que ha visibilizado que ir a terapia de pareja es de lo más normal del mundo es la que forman la protagonista de 'The Good Place', Kristen Bell, y el también actor y cómico Dax Shepard. Él, además, contó en 'Ellen' un secreto matrimonial: "Tu chica quiere ver que sigues interesado en ella como persona y que tienes preguntas que hacerle. Id a cenar, hazle preguntas y pasad tiempo juntos como si la acabases de conocer en un bar. Eso es muy emocionante, creo yo". Pues ahí queda ese consejillo amoroso para mantener la llama viva. Y parece que funciona: se conocen desde 2007 y tienen dos hijas juntos.

7. Dolly Parton y Carl Dean

Y si empezábamos hablando de Miley Cyrus, ahora toca hacerlo de su madrina, nada menos que la grandiosa cantante Dolly Parton, que lleva casada desde 1966 con un señor llamado Carl Dean y cuyo nombre no nos sonaría de nada si no fuese pareja de la estrella del country, pues su mundo está muy lejos del de los focos y el glamour: tenía una empresa de asfalto en Nashville. Ella siempre ha dicho que son muy diferentes y mantiene la tesis de que los opuestos se atraen. De hecho, él aparece muy poco en público, no se le suele ver el pelo en los conciertos de Parton ni tampoco en la prensa. Quizás, sea su forma de mantener los pies en el suelo. En una ocasión, la autora de 'I Will Always Love You' y 'Jolene' dijo que le gustaba mucho dar conciertos y todo eso, pero también volver a casa y pasar tiempo con Carl y hacer pequeñas excursiones de un día por Tennessee y Kentucky y volver a dormir a su rancho o hacer noche en un motel intentando pasar desapercibidos.