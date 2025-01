¿Ryan Reynolds es el villano? La teoría que está cobrando fuerza sobre Blake Lively acusando a Justin Baldoni para salvar su matrimonio

La pelea pública de Blake Lively y Justin Baldoni está siendo uno de los casos más sonados de Hollywood, por lo que no es de extrañar que las redes sociales estén plagadas de análisis, teorías y versiones de su disputa intentando discernir la verdad.

Los actores se verán las caras en los tribunales pero las múltiples filtraciones de "pruebas" están dejando claro que ellos mismos saben la importancia de la opinión pública para sus carreras, y están dispuestos a todo para salvar sus carreras.

Curiosamente en los últimos días la narrativa tiene un tercer protagonista, Ryan Reynolds, y es que muchos usuarios de Instagram y TikTok están desarrollando la teoría de que él es el origen de todo, respaldándose con sus anteriores problemas con el director de Deadpool, o con sus exes Alanis Morisette y Scarlett Johansson que también hablaron de su personalidad "controladora".

Ryan Reynolds y Blake Lively | Gtres

Este vídeo de Grace Mitscherlich es solo uno de tantos que explica, muy segura, que el famoso actor es el villano de la historia. "Me apuesto la vida en ello, esto es lo que pasó", llega a decir.

"Desde que se casó con Ryan Reynolds ha estado más en segundo plano, y con la película ella ve una oportunidad de volver a los focos. Baldoni es colaborativo y amable, y la anima a que comparta sus ideas y su visión con él. En plan, que genuinamente valora su aportación a la película y la ve como a una igual", narra la youtuber.

"Blake malinterpreta su amabilidad y 'pilla' sentimientos por él. Y a partir de aquí entran en juego rumores de que Ryan Reynolds es muy controlador. Los rumores dicen que él prefiere que Blake mantenga un perfil más bajo, quedándose en casa para criar a sus hijos y trabajando en su 'marquita' de lifestyle sin estar en primera plana", expone.

"Supuestamente Ryan Reynolds se sintió incómodo al ver que Blake trabaja tan estrechamente con Justin, hay teorías de que tal vez encontró los mensajes de madrugada que se mandaban y pensó que era sospechoso. Por lo que tal vez confrontó a Blake, ella entró en pánico y le quita peso a la situación, en plan que para protegerse se puso en plan, 'oh, es Justin quien me hizo sentir incómoda'. Entonces Ryan se pone en modo protector y celoso. Ella no quiere que parezca que es infidelidad, por lo que empieza lo del acoso sexual", sigue teorizando.

"Entonces Ryan Reynolds empieza a presentarse en el set, y adueñándose de reuniones y reescribiendo escenas, en definitiva apoderándose del rol de Justin. Por eso se adueña de toda la producción. En plan que para 'mantener la paz' en su casa, ella habría estado sintiendo mucha presión de su marido y se le acabó yendo de las manos lo de 'él me hacía sentir incómoda'", explica Grace.

Blake Llively y Justin Baldoni | Cordon Press

"Y por eso ocurrieron las acusaciones de acoso. Porque ella estaba intentando mantener la paz en su matrimonio. Lógicamente, si tu mujer viene y te dice que algo así está pasando, tú pasas a la acción, tomas medidas. Y por eso tomaron la vía legal, para que Ryan pudiera frenar a Baldoni profesionalmente", afirma.

Y termina diciendo: "Y seguro que pensaron que Justin Baldoni simplemente lo iba a asumir... y ahora Blake está en una posición muy incómoda. Os prometo que este matrimonio no durará otro año. Blake está descompuesta, y está saboteando su matrimonio. Pero Justin no va a permitir que arruine su carrera".

Esto solo es una teoría más sin muchas pruebas en las que sustentarse, pero está corriendo como la pólvora en TikTok y similares. Respecto a cuál es la verdad, habrá que seguir analizando la nueva información que ambas partes parecen muy dispuestas a enseñar al mundo.