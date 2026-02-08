¿Es Timothée Chalamet un nepo baby? El parentesco que ha sorprendido a sus fans y reabre el debate

Timothée Chalamet lo tiene todo para ganar su primer Oscar el próximo 15 de marzo por su papel en Marty Supreme. A pesar de la reciente polémica que ha salpicado a la película debido al escándalo sexual de Josh Safdie, el intérprete es el favorito para la estatuilla de Mejor actor protagonista. Este no es un escenario nuevo para el actor, ya que, a pesar de su juventud, ha estado nominado en otras dos ocasiones.

Su camino hacia lo más alto empezó con pequeños papeles en cortos y series de televisión como Homeland, pero no fue hasta 2014 con Interstellar y luego de la mano de Greta Gerwig (Lady Bird, 2016; Mujercitas, 2019) y Luca Guadagnigno (Call Me by Your Name, 2017) cuando su popularidad explotó. Luego llegarían The King, Hasta los huesos, No mires arriba o Wonka, pero la confirmación de su estatus de super estrella fue con la saga Dune.

Timothée Chalamet en Marty Supreme | A24

Así las cosas, la suya parecía la historia de un artista que empieza haciendo vídeos musicales en el instituto, pasando por papeles indies, hasta convertirse en uno de los rostros más cotizados de las grandes producciones. No obstante, en las redes sociales ha empezado a resurgir el debate: ¿Es Timothée Chalamet un nepo baby?

En plena temporada de premios, los fans se han sorprendido al descubrir sus conexiones familiares en Hollywood. Una publicación en X que ha vuelto a resurgir explicaba que "Hollywood le está dando un trato especial. Chalamet es un nepo baby, pero mucha gente lo desconoce. Tiene un tío en la industria que le abrió muchas puertas".

Ese tío es Rodman Flender, un respetado actor y director cuyos créditos incluyen The Office, Betty la fea o la película Leprechaun 2, además de ser el mejor amigo de Conan O'Brien durante décadas.

Otros usuarios de Reddit señalaron que la madre de Chalamet, Nicole Flender, hermana de Rodman, también tiene raíces en el mundo del entretenimiento, habiendo trabajado como actriz de teatro y bailarina en Broadway. De hecho, el abuelo de Chalamet, Harold Flender, era un cómico, guionista y novelista cuyo libro Paris Blues fue adaptado en una película protagonizada por Sidney Poitier.

Timothée Chalamet y su madre, Nicole Flender | Gtres

Algunos comentarios han sido: "Lo que quiero decir es que este tipo viene de una familia adinerada y sólo está aquí gracias a las conexiones de su familia con la industria" o "Él nunca podría alcanzar su estatus si surgiera como la mayoría de nosotros, trabajando en dos empleos mientras persigue su sueño".

Junto a ello, el actor también tiene una hermana mayor, Pauline Chalamet, que protagonizó La vida sexual de las universitarias y ahora estará en El Diablo viste de Prada 2.

Lo que está claro es que este caso ha vuelto a abrir el debate de si solo con el talento se puede llegar a lo más alto en una industria como lo es la de Hollywood.