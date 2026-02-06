Estrenos de cine del 6 de febrero: La fiera, de Atresmedia Cine, emociona con la historia real de los pioneros del salto BASE en España

La fiera

Salvador Calvo dirige La fiera, protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre. La película de Atresmedia Cine lleva a la pantalla la historia real de los precursores del salto BASE en España, Carlos Suárez, Darío Barrio o Armando del Rey. Se trata de un relato contado desde sus miedos y anhelos que conecta con la camaradería y la amistad.

Duración: 113 minutos.

Tres adioses

Isabel Coixet vuelve a las salas con Tres adioses, una película inspirada en dos relatos del libro Tres cuencos, de la escritora italiana Michela Murgia. El filme narra la historia de Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano), una pareja que se enfrenta a la ruptura desde perspectivas distintas. Rodada en Roma, la producción muestra cómo el amor y la pérdida se entrelazan cuando un problema de salud transforma el destino de los personajes.

Duración: 120 minutos.

Primate

En Primate, dirigida por Johannes Roberts, las vacaciones tropicales de un grupo de amigos se convierten en una aterradora historia de horror y supervivencia, acechados por los ataques de un feroz chimpancé. Johnny Sequoyah, Jess Alexander, Troy Kotsur, Victoria Wyant, Gia Hunter, Benjamin Cheng, Charlie Mann, Tienne Simon, Miguel Torres Umba y Amina Abdi protagonizan la cinta de terror.

Duración: 89 minutos.

Hellboy: El hombre retorcido

Brian Taylor dirige Hellboy: El hombre retorcido, una cinta de terror fantástico en la que su protagonista Hellboy y un agente novato del Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal se quedan varados en los Apalaches rurales de los años 50 y descubren una pequeña comunidad embrujada. Se trata de una nueva adaptación de los cómics de Mike Mignola con el actor Jack Kesy tomando el relevo a Ron Perlman y David Harbour.

Duración: 100 minutos.

La tarta del presidente

En La tarta del presidente, de Hasan Hadi, en el Irak de los años noventa, su protagonista, la pequeña Lamia recibe la misión de preparar una tarta con motivo del cumpleaños del presidente Sadam Husein. Acompañada por su amigo Saeed y con su gallo Hindi a cuestas, recorre Bagdad en busca de los ingredientes, viviendo una serie de peripecias que alterarán por completo su vida cotidiana.

Duración: 105 minutos.

Evolution

Para los más pequeños llega Evolution, una comedia de animación en la que cuando una sustancia extraterrestre mezcla el ADN de Zoe con el de sus exóticas mascotas, empieza una divertidísima aventura donde los humanos se animalizan, los animales se humanizan y todos tienen que ponerse de acuerdo para salvar el mundo.

Duración: 94 minutos.