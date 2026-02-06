PREMIERE EN LONDRES DE CUMBRES BORRASCOSAS
Jacob Elordi protege a Margot Robbie con su cuerpo de la lluvia y acaba empapado
La promoción de Cumbres Borrascosas está dando mucho de qué hablar y, ahora, Jacob Elordi y Margot Robbie han dejado un momento muy divertido tras tapar el actor con sus manos a la actriz de la lluvia.
La premiere de Cumbres Borrascosas sigue dando momentos muy especiales con Jacob Elordi y Margot Robbie como protagonistas.
Y es que, los actores han contado en más de una ocasión la química que ha habido entre ellos durante el rodaje. Una conexión que continúa y se puede apreciar fuera de cámara.
Así, en la premire de Londres hemos visto como Jacob ha tapada con su propio cuerpo y manos a Margot Robbie de la lluvia que caía durante el photocall de la cinta en la capital inglesa.
Ambos iban vestidos de gala con el estilo romántico y clásico que han decidido llevar durante toda la promoción de la cinta. Pero, ambos acabaron empapados, sobre todo el actor de Euphoria quien no dudó en proteger a su compañera de las inclemencias del tiempo.
La película se trata de una nueva versión de la novela romántica de 1847 escrita por Emily Brontë, esta vez dirigida por Emerald Fennell (Slatburn) y que llega a los cines el próximo 14 de febrero.
