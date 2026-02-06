Jacob Elordi protege a Margot Robbie con su cuerpo de la lluvia y acaba empapado

La premiere de Cumbres Borrascosas sigue dando momentos muy especiales con Jacob Elordi y Margot Robbie como protagonistas.

Y es que, los actores han contado en más de una ocasión la química que ha habido entre ellos durante el rodaje. Una conexión que continúa y se puede apreciar fuera de cámara.

Así, en la premire de Londres hemos visto como Jacob ha tapada con su propio cuerpo y manos a Margot Robbie de la lluvia que caía durante el photocall de la cinta en la capital inglesa.

Ambos iban vestidos de gala con el estilo romántico y clásico que han decidido llevar durante toda la promoción de la cinta. Pero, ambos acabaron empapados, sobre todo el actor de Euphoria quien no dudó en proteger a su compañera de las inclemencias del tiempo.

Jacob Elordi y Margot Robbie en la premire de Cumbres Borrascosas en Londres | Gtres

La película se trata de una nueva versión de la novela romántica de 1847 escrita por Emily Brontë, esta vez dirigida por Emerald Fennell (Slatburn) y que llega a los cines el próximo 14 de febrero.