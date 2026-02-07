El caso de prostitución de Daniel Stern (Solo en Casa) recibe su sentencia

El actor Daniel Stern, recordado por su papel en Solo en casa como uno de los torpes ladrones que se enfrentan a Macaulay Culkin, fue acusado recientemente de un delito menor por solicitar prostitución.

El cargo fue presentado a comienzos de año en relación al incidente que, presuntamente, ocurrió el pasado 10 de diciembre en Camarillo, California.

Maculay Culkin y Daniel Stern en Solo en Casa en 1990 | Gtres

Ahora, parece que los problemas legales de Stern se han resuelto. Según Entertainment Weekly, los registros judiciales del condado de Ventura, California, confirman que el cargo ha sido desestimado.

"El acusado hizo lo que debía hacer", declaró un representante de la Fiscalía del Condado de Ventura al medio en un comunicado. "Completó su curso de educación y obtuvo una sentencia de sobreseimiento. Esta es nuestra disposición estándar para los primeros delitos de prostitución", señaló.

"El caso fue desestimado con perjuicio, como debía ser desde el principio, y estamos muy satisfechos", ha comentado el abogado del actor al California Post.

Stern se enfrentaba a 6 meses de cárcel y una multa de hasta 1.000 dólares si era declarado culpable.