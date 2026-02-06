El 5 de febrero de 2026 ha sido un día que pasará a la historia de Antena 3 y, ya puestos, de la televisión en general. Y es que la cadena ha demostrado su autoría en la pequeña pantalla, batiendo sus propios récords de manera abrumadora.

Pasapalabra, El Hormiguero o Sueños de libertad son tan solo algunas de las emisiones que han despuntado en esta jornada de éxitos. Antena 3 pulverizó este jueves sus audiencias alzándose como la TV líder con un 18,9% de cuota en el que es su mejor día en tres años (16 de marzo de 2023) y resultado con el que marca unas distancias sobre sus competidores de +10,3 y +6,1 puntos. Gana en todas las franjas desde la Sobremesa al Late Night, disparando sus datos y barriendo en Prime Time con un 24,9%, también su registro más alto desde marzo de 2023 en la franja estelar.

Datos estratosféricos que consigue gracias a la entrega del mayor bote en la historia de Pasapalabra, que se alza como la emisión más vista y de mayor cuota para un programa en la temporada con 3,7 millones de espectadores y un 36,8% de cuota, con picos de más del 45% de cuota durante el Rosco, y a El Hormiguero, con su mejor día en casi 3 años con 3.239.000 espectadores y un 23,5%.

Poniendo el broche de oro, Sueños de libertad bate su máximo histórico, consiguiendo su día más visto y de mayor cuota (1.549.000 espectadores y un 15,8%), igualmente líder absoluta, mientras que Antena 3 Noticias 2 (3.037.000 y 22,4%) logra máximo de temporada en cuota y en miles es su emisión más vista también en 3 años (16 de marzo 2023).

Pasapalabra revienta audímetros con la entrega del mayor bote de su historia

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra | antena3.com

Pasapalabra agrandó este jueves su leyenda con la entrega del mayor bote de su historia, una emisión en la franja estelar que paralizó al país y arrasó en audiencia con 3,7 millones de espectadores y un 36,8% de cuota de pantalla, superando incluso el dato del anterior bote, que ya había alcanzado audiencias estratosféricas, y siendo también la emisión más vista de Antena 3 desde diciembre de 2024.

Con esta audiencia, su liderazgo dejó sin opciones al resto de ofertas, superando en +28,3 y +29,1 puntos a sus principales competidores. Lideró de forma absoluta y también entre todos los públicos y ámbitos, así como en Target Comercial, también por delante del 30%.

Esta emisión superó el 45% de cuota de pantalla, casi la mitad de las personas que veían la televisión, durante el Rosco histórico. El mayor pico alcanzó un 45,7% de share, mientras que el de mayor concentración de espectadores también coincidió con la prueba final con 4.209.000.

El Hormiguero arrasa con su mejor día en casi 3 años

Rosa y Manu en El Hormiguero. | Antena 3

Tras la entrega del bote histórico, la siguiente emisión más vista de la jornada fue El Hormiguero, que disparó igualmente sus audiencias con la visita de Manu y Rosa, los concursantes de Pasapalabra. Se alzó líder barriendo con 3.239.000 espectadores de media, un 23,5%, aumentando la ventaja con sus competidores a +17,2 y +12,6 puntos, y 6.370.000 espectadores únicos, récord de temporada para el programa que presenta Pablo Motos y su día más visto y su cuota más alta en casi 3 años, desde el 16 de marzo de 2023 y desde el 28 de junio de 2023, respectivamente.

En la Tarde, Pasapalabra: Rosa y Manu, un duelo de récords arrolla igualmente con 2.672.000 seguidores de media y un 23,6% de cuota, líder a +16,2 y +10,9 puntos de sus competidores, y congregando 5,2 millones de espectadores únicos.

Los informativos de Antena 3, los más vistos y también disparados con máximo para la edición de Prime Time

La jornada de máximos vivida por Antena 3 se trasladó también a los informativos: Antena 3 Noticias 2 bate récord de temporada en cuota y miles, además de su día más visto en 3 años (marzo 2023): es líder absoluto con 3.037.000 espectadores de media y un 22,4%, sumando 4.541.000 espectadores únicos. Con este resultado, la edición conducida por Vicente Vallés y Esther Vaquero logra unas ventajas sobre sus competidores de +15,6 y +9,3 puntos.

En la Sobremesa, Antena 3 Noticias 1, con Sandra Golpe, sigue igualmente imbatible en su 2º día más visto del curso: 2.561.000 seguidores de media, con un 24,4% (+14,8 y +6,6 puntos sobre sus rivales), y 3,6 millones de espectadores únicos.

Sueños de libertad, en máximo histórico

Digna y María en el capítulo 494 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por si fuera poco, Antena 3 también alcanza en la jornada de este jueves máximo histórico con Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión. La ficción arrasa con su día más visto y su cuota más alta desde que iniciara sus emisiones al conseguir 1.549.000 seguidores de media, un 15,8% y más de 2,5 millones de espectadores únicos, líder invencible a +8,3 y +4,3 puntos de sus competidores.

A continuación, Y ahora Sonsoles firma récord de temporada con su día más visto del curso: logra 1.030.000 seguidores de media y 4.210.000 espectadores únicos. El magacín que conduce Sonsoles Ónega sube al 11,7% de cuota y sigue líder sobre su inmediato competidor por +2,4 puntos de ventaja.

Con esta cascada de máximos, Antena 3 se hace con el liderazgo en el día arrasando con un 18,9% y en la mayoría de franjas: Sobremesa (19,2%), Tarde (13,3%), Prime Time (24,9%) y Late Night (24,5%). También es la cadena líder del Target Comercial, tanto en el día con un 15,7%, como en el Prime Time, donde alcanza un espectacular 20,9%.

Por grupos, Atresmedia sigue en el liderazgo alcanzando un extraordinario 31,2% de cuota, superando por casi +10 puntos a su inmediato competidor pese a tener un canal menos que éste y liderando todas las franjas de la Mañana al Prime Time, así como el Target Comercial (28,6%).