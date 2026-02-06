¡Suma y sigue! Halle Berry confirma que se vuelve a casar por cuarta vez

Halle Berry ha reflexionado públicamente en los últimos años sobre el desgaste que le supusieron sus matrimonios fallidos y sobre cómo aprendió a no quedarse en relaciones que no le aportaban bienestar. La actriz ha explicado en varias entrevistas que tuvo que enfrentarse a heridas del pasado y replantearse su manera de amar para poder estar en paz consigo misma y con sus hijos.

En ese contexto vital, la ganadora del Oscar ha confirmado ahora que se casará con su actual pareja, el músico Van Hunt. La actriz, de 59 años, lo ha revelado durante su paso por El Show de Jimmy Fallon, donde ha explicado con humor cómo se produjo la pedida de mano: "Bueno, hay cierta confusión porque él me pidió casarse conmigo y yo le dije que no. No, no es así. No dije que no. Simplemente no tenemos fecha". Tras la broma, Berry ha dejado clara su respuesta definitiva: "¡Claro que dije que me casaría con él! Me puso un pequeño anillo".

Berry se refería así a unas declaraciones previas concedidas a The Cut, donde había contado que Hunt le propuso matrimonio en junio del año pasado y que ella no le había dado un "sí" inmediato. En aquella entrevista explicó sus reservas iniciales: "No había dicho que sí, pero haría una excepción por razones de salud, por el acceso que viene con un cónyuge legal". Ahora, la actriz ha despejado cualquier duda confirmando que el compromiso es real.

La intérprete también ha hablado abiertamente del juicio público que ha rodeado su vida sentimental: "Después de mi tercer divorcio, la gente empezó a decir: '¿Qué le pasa? Está loca. No puede conservar a un hombre'". Y añade: "Prácticamente dejé de dar entrevistas durante una década porque me cansé de la misma historia de siempre. Siempre era: 'Pobre Halle, otra vez desafortunada en el amor'". Sobre su forma de entender las relaciones, fue tajante: "Yo siempre me preguntaba: '¿Quién dice que quiero quedarme con un hombre si no es el indicado?'. Estoy en la mejor relación que he tenido".

Halle Berry con su pareja Van Hunt | Cordon Press

En esa misma reflexión personal, Berry ha profundizado en el trabajo emocional que ha hecho consigo misma: "Me di cuenta de que simplemente estaba atrayendo imágenes especulares de mí misma: personas que estaban rotas, personas con heridas de la infancia que no fueron abordadas". Y confiesa: "Tuve que afrontar el dolor de lo que me pasó de niña y revelar mis secretos. Tuve que desahogarme para poder amarme plenamente y estar presente para mis hijos. Lloré muchas noches".

Este será el cuarto matrimonio de Halle Berry, tras su divorcio de David Justice, de Eric Benét y de Olivier Martínez. Ahora, la actriz afronta esta nueva etapa junto a Van Hunt convencida de que, después de años de aprendizaje personal, ha encontrado una relación desde un lugar mucho más sano y consciente.