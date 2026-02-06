Cinco días después de la desaparición de Nancy Guthrie de su casa en Tucson (Arizona), la investigación se ha intensificado con varios frentes abiertos: la aparición de supuestas notas de rescate enviadas a medios de comunicación, la confirmación de que la sangre hallada en su vivienda pertenece a la mujer de 84 años y una emotiva súplica pública de sus hijos, encabezada por la presentadora de Today, Savannah Guthrie.

Las autoridades confirmaron en una rueda de prensa que la sangre encontrada en el porche exterior de la vivienda coincide con el ADN de Nancy. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha sido tajante al afirmar: "De hecho, tenemos una escena del crimen" y añade: "De hecho, tenemos un delito. Ella no se fue sola. Lo sabemos". En la misma comparecencia, ha explicado que no se han identificado sospechosos ni personas de interés por el momento y que la investigación sigue abierta en múltiples direcciones.

Savannah Guthrie con su madre | Instagram @savannahguthrie

Paralelamente, varios medios han recibido lo que parece ser una nota de rescate. En un vídeo publicado por TMZ, Harvey Levin ha explicado: "Recibimos algo en nuestro correo electrónico que parece una nota de rescate para la madre de Savannah Guthrie", mientras que su compañero Charles Latibeaudiere ha añadido: "Solicitudes específicas de cantidades específicas de dinero, bitcoins".

Levin también ha advertido: "No sabemos si la nota es auténtica o no, pero contiene detalles sobre la escena del crimen", y añade: "Actúan como si dijeran: 'Sí, solo nosotros sabemos estas cosas y vamos en serio'".

El propio Latibeaudiere subraya que en la nota hay "una demanda en dólares y un 'o si no' ahí", mientras el Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirma en redes sociales que está al tanto de los informes sobre posibles notas de rescate y que todas las pistas están siendo investigadas.

Ante este escenario, la familia de Nancy ha decidido dirigirse públicamente a quienquiera que pueda estar reteniéndola. Savannah Guthrie ha aparecido en un vídeo junto a sus hermanos Annie y Camron, leyendo una declaración preparada. La presentadora ha dicho: "Nosotros también hemos escuchado los informes sobre una carta de rescate en los medios. Como familia, estamos haciendo todo lo posible. Estamos dispuestos a hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes se manipulan fácilmente. Necesitamos saber con certeza que está viva y que la tienen. Queremos saber de ustedes y estamos dispuestos a escuchar. Por favor, contáctenos". En el mismo mensaje, Savannah ha añadido: "Tiene 84 años. Su salud y su corazón son frágiles. Vive con un dolor constante. No tiene medicamentos. Los necesita para sobrevivir. Los necesita para no sufrir".

En su intervención, la presentadora también le ha dedicado unas palabras directas a su madre: "Mami, si estás escuchando esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy. Creemos y sabemos que incluso en este valle, Él está contigo. Todos te buscan, mami, en todas partes. No descansaremos. Tus hijos no descansarán hasta que estemos juntos de nuevo. Te hablamos a cada momento, oramos sin cesar y nos regocijamos por el día en que te abracemos de nuevo. Te amamos".

Su hermana Annie se ha sumado al ruego: "Nos falta la luz en la vida. Nancy es nuestra madre. Somos sus hijos. Ella es nuestro faro. Se aferra a la alegría en todas las circunstancias de la vida. Elige la alegría, día tras día. A pesar de haber pasado por grandes pruebas de dolor y pena, siempre seremos simplemente humanos. Personas normales que necesitamos a nuestra madre. Mamá, mamá, si nos estás escuchando, necesitamos que vuelvas a casa. Te extrañamos", mientras que Camron ha cerrado el vídeo diciendo: "Te amamos, mamá. Mantente fuerte".

Un día después, Camron Guthrie ha vuelto a dirigirse públicamente a los presuntos responsables en otro mensaje en vídeo: "Soy Camron Guthrie. Hablo en nombre de la familia Guthrie. Quienquiera que esté reteniendo a nuestra madre, queremos saber de usted. No hemos tenido noticias directas. Necesitamos que se comunique con usted y necesitamos una forma de comunicarnos con usted para poder seguir adelante", antes de insistir: "Pero primero tenemos que saber que tienes a nuestra madre. Queremos hablar contigo y estamos esperando contacto".

Desde el ámbito policial, el FBI ha confirmado que ha ofrecido orientación a la familia antes de la grabación del mensaje público. El agente especial al mando, Heith Janke, ha explicado: "Diría que usamos nuestra experiencia y ofrecemos asesoramiento", y subraya: "Siempre que una familia nos pide consejo, en última instancia, es su decisión lo que publican y los mensajes que transmiten. Estuvimos allí anoche y hablamos con la familia, pero cada decisión es suya".

Mientras la investigación continúa, el FBI ha anunciado una recompensa de 50.000 dólares por cualquier información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie o al arresto de los responsables, en un caso que mantiene en vilo tanto a la familia como a la opinión pública en Estados Unidos.