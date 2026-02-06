Scream revolucionó el género slasher por primera vez en 1996. Wes Craven, quien ya había marcado un punto de inflexión en el cine de terror con Pesadilla en Elm Street, no se conformaba con la idea de un asesino acechando a sus víctimas: Quería que tuviera un estilo propio donde la comedia hiciera acto de presencia.

Ghostface se convirtió en un icono y la cinta hizo del metacine un arte de parodiar las películas de miedo. Una fórmula que se fue repitiendo incesablemente secuela tras secuela; siendo este, y no tanto sus personajes, el nexo de toda la saga.

Ghostface en Scream | Cordon Press

A diferencia de muchas otras franquicias de terror (por no decir todas), Scream supo triunfar con cada estreno. Tanto es así que, 30 años después de la primera entrega, llega a los cines la séptima parte. Una secuela muy especial; puesto que supone el regreso de Neve Campbell al rol protagonista.

Sidney Prescott fue la primera víctima de Ghostface (o Gostfaces) y así lo fue hasta la cuarta parte. En Scream V, se optó por hacer una recuela y, si bien participó en la película, ya cedía el protagonismo a un elenco más joven.

Tras disputas por temas económicos, Campbell no participó en la sexta entrega. El resultado fue sorprendente y la película, donde Jenna Ortega y Melissa Barrera hacían de Nueva York un escenario terrorífico, triunfó entre el público y la crítica; aunque los fans echaban de menos a su eterna scream queen.

Melissa Barrera y Jenna Ortega en Scream VI | Cordon Press

No sin polémicas detrás de la producción, Scream 7 llega para devolver el estrellato a Sidney Prescott. Y es que esta nueva desventura presenta al personaje de Campbell viviendo plácidamente con su familia hasta que, como no podía ser de otra manera, alguien llama a su móvil.

"Cuando supe que se iba a rodar Scream 7 me alegré mucho", comenta en un vídeo de detrás de las cámaras de Paramount: "Me hacía ilusión formar parte de la película de nuevo y continuar con el viaje de Sidney".

"Ha formado una familia, tiene a sus hijas, ha encontrado la paz", continúa la actriz, antes de revelar lo evidente: "Entonces, por supuesto, el caos la encuentra".

"¿Qué pasaría si Ghostface llamase hoy a su puerta?", pregunta retóricamente el director Kevin Williamson. Porque, para saber la respuesta, hay que esperar hasta el 27 de febrero.

Además de este esperadísimo regreso, también volverán otros miembros tangenciales de la saga; como Courtney Cox, Scott Foley o Matthew Lillard. Una secuela que juega con la nostalgia, pero, muy probablemente, con absoluta consciencia de ello; afilando el cuchillo del humor meta con la misma firmeza que el del asesino de la máscara.